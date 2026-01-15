موهبة الأهلي بلال عطية يطير إلى ألمانيا تمهيدًا للاحتراف الأوروبي

يسافر بلال عطية، لاعب خط الوسط المهاجم والموهبة الصاعدة في صفوف النادي الأهلي، إلى ألمانيا غدًا، من أجل الخضوع لفترة معايشة داخل نادي هانوفر الألماني، تمتد لمدة 10 أيام، في إطار متابعته فنيًا قبل حسم مستقبله الاحترافي.

ويبلغ بلال عطية من العمر 18 عامًا، ويُعد من أبرز العناصر الواعدة في قطاع الناشئين بالأهلي، حيث يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب بشكل نهائي إلى نادي شتوتجارت الألماني، على أن يتم إعارته في الموسم الأول إلى نادي هانوفر، بهدف منحه فرصة المشاركة بانتظام واكتساب الخبرات اللازمة قبل العودة والمنافسة في صفوف شتوتجارت.