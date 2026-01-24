أول تعليق من عمر مرموش بعد تسجيل هدف في شباك وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

علق الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق مانشستر سيتي، على تسجيله هدفًا في شباك فريق وولفرهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مرموش الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 6 من المباراة بعد متابعة عرضية رائعة من نونيز ليحولها في الشباك.

ورفع مرموش رصيده إلى الهدف رقم 8 له في البريميرليج مع مانشستر سيتي منذ انتقاله للريدز.

وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

وقال مرموش في تصريحات عقب اللقاء: “بيب جوارديولا طالب اللاعبين بضرورة القتال حتى النهاية وإخراج كل ما لديهم والكفاح من أجل كل كرة”.

وتابع: "سعيد بتسجيل هدف ومساعدة الفريق في حصد الثلاث نقاط، مشيرًا إلى أهمية العودة للمشاركة بعد انتهاء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية.

ووصف المباراة بأنها كانت تتطلب عقلية جيدة جدًا منذ البداية، و الفريق قاتل حتى النهاية لتحقيق الفوز وتركيز الفريق ينصب الآن على استعادة العقل والاستعداد للمباراة التالية.