قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحب بقرار بلجيكا حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
النائبة أميرة زيدان: تضحيات رجال الشرطة كانت وستظل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
دوري أبطال إفريقيا .. الترجى التونسي يهزم سيمبا ويتصدر مجموعته مؤقتا
سعر الذهب في محلات الصاغة السعودية مساء اليوم 24-1-2026
أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها
دوري أبطال إفريقيا .. حامد حمدان يزين تشكيل بيراميدز في مواجهة نهضة بركان
حملة تطهير غير مسبوقة في الجيش الصيني.. بكين تقيل ثاني أعلى قائد عسكري
الرئيس السيسي بكلمات صادقة من القلب: «ده سلطان زايل أنا هموت وهقابل ربنا هقوله إيه »
لم تتوقعها| 10 آلاف جنيه مكافأة ورحلة عمرة لعاملة أهرامات الجيزة
عبد الله السعيد على رأسهم .. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية
أول قرار من لجنة التكنوقراط لتحسين حياة سكان قطاع غزة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بصمة عمر مرموش حاضرة.. مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون 2-0 في البريميرليج

مرموش
مرموش
مجدي سلامة

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره وولفرهامبتون، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد الدولي المصري عمر مرموش أساسيًا بالإضافة إلى أنطوان سيمينو في خط الهجوم.

وسجل عمر مرموش هدفًا رائعًا بعدما تلقى تمريرة من نونيز ليحولها في الشباك في الدقيقة 6 محرزًا الهدف الأول لمانشستر سيتي.

ورفع مرموش رصيده إلى الهدف رقم 10 مع مانشستر سيتي في كل البطولات منذ انتقاله للفريق السماوي في يناير الماضي.

واستعاد مرموش نغمة التهديف في البريميرليج مع مانشستر سيتي، بعدما كان أخر هدف له يوم 20 مايو من العام الماضي.

وأضاف أنطوان سيمينو الهدف الثاني للسيتيزنز في الدقيقة 45+2.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: ريندرز، برناردو سيلفا، رودرى

خط الهجوم: عمر مرموش، ريان شرقى، وأنطوان سيمينيو.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر، مع تبقي مباراة للجانرز.

ويحتل فريق وولفرهامبتون المركز العشرين والأخير برصيد 8 نقاط فقط.

مانشستر سيتي وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

السيسي

خبير: رسائل الرئيس في عيد الشرطة استقرار مصري وقيادة أمنية حازمة في مواجهة التحديات

السيسي

القصاص: كلمة السيسي في عيد الشرطة رسائل استراتيجية لتعزيز الاستقرار وبناء المستقبل

الذهب

إزاي تعرف الذهب الأصلي من المغشوش .. نصائح تهمك

بالصور

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

أحمد السقا يقدم واجب العزاء في والدة نضال الشافعى| صور

احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى

هل القرنفل مفيد للقلب؟ فوائد مذهلة وتحذيرات مهمة يكشفها العلم

كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد