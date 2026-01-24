بصمة عمر مرموش حاضرة.. مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون 2-0 في البريميرليج

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره وولفرهامبتون، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد الدولي المصري عمر مرموش أساسيًا بالإضافة إلى أنطوان سيمينو في خط الهجوم.

وسجل عمر مرموش هدفًا رائعًا بعدما تلقى تمريرة من نونيز ليحولها في الشباك في الدقيقة 6 محرزًا الهدف الأول لمانشستر سيتي.

ورفع مرموش رصيده إلى الهدف رقم 10 مع مانشستر سيتي في كل البطولات منذ انتقاله للفريق السماوي في يناير الماضي.

واستعاد مرموش نغمة التهديف في البريميرليج مع مانشستر سيتي، بعدما كان أخر هدف له يوم 20 مايو من العام الماضي.

وأضاف أنطوان سيمينو الهدف الثاني للسيتيزنز في الدقيقة 45+2.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: ريندرز، برناردو سيلفا، رودرى

خط الهجوم: عمر مرموش، ريان شرقى، وأنطوان سيمينيو.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر، مع تبقي مباراة للجانرز.

ويحتل فريق وولفرهامبتون المركز العشرين والأخير برصيد 8 نقاط فقط.