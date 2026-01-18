قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون التفاصيل
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
الإفتاء: الرسول كان يصوم أكثر ما يصوم في شهر شعبان
تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين
أستاذ علاقات دولية: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا من القاهرة
وزير التموين بمجلس الشيوخ: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان
رياضة

إقالة مدرب عمر مرموش السابق من تدريب فرانكفورت

مجدي سلامة

قرر نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم دينو توبمولر؛ بسبب سوء النتائج.

وحقق فريق فرانكفورت فوزا واحدا فقط في آخر تسع مباريات بمختلف البطولات.

وتولى دينو توبمولر منصب المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت في يوليو 2023، ونجح النادي تحت قيادته في التأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، إلى جانب حصوله على المركز الثالث في الدوري الألماني لموسم 2024/25، بالإضافة إلى أفضل نتيجة في تاريخ النادي، وهي التأهل لدوري أبطال أوروبا عبر الدوري لأول مرة.

وقال النادي في بيان: "أنهى نادي آينتراخت فرانكفورت ومدربه دينو توبمولر تعاونهما بأثر فوري".

وتابع: "يأتي هذا القرار نتيجة لتحليل رياضي وهيكلي شامل للأسابيع الماضية، مع الأخذ في الاعتبار الانطباعات من المباريات الثلاث الأولى في السنة الجديدة".

وعلق توبمولر على قرار إقالته: "كنت أتمنى بشدة مواصلة العمل مع هذا الفريق ومواجهة التحديات المقبلة، لكنني أتقبل القرار، كنت أذهب إلى آينتراخت كل يوم بشغف وفرح كبيرين، وبغض النظر عن الوضع الحالي غير المرضي، والذي لا شك فيه، فأنا فخور بما حققناه معًا خلال العامين والنصف الماضيين، من المؤسف أننا لا نستطيع الاستمرار معًا، شكرًا لكل من منحني هذه الفرصة، أتمنى لآينتراخت أوقاتًا أكثر هدوءًا، وقبل كل شيء، أوقاتًا مليئة بالنجاح".

يذكر أن عمر مرموش قد انتقل من آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي في صفقة قياسية الموسم الماضي.

