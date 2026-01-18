إقالة مدرب عمر مرموش السابق من تدريب فرانكفورت

قرر نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم دينو توبمولر؛ بسبب سوء النتائج.

وحقق فريق فرانكفورت فوزا واحدا فقط في آخر تسع مباريات بمختلف البطولات.

وتولى دينو توبمولر منصب المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت في يوليو 2023، ونجح النادي تحت قيادته في التأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، إلى جانب حصوله على المركز الثالث في الدوري الألماني لموسم 2024/25، بالإضافة إلى أفضل نتيجة في تاريخ النادي، وهي التأهل لدوري أبطال أوروبا عبر الدوري لأول مرة.

وقال النادي في بيان: "أنهى نادي آينتراخت فرانكفورت ومدربه دينو توبمولر تعاونهما بأثر فوري".

وتابع: "يأتي هذا القرار نتيجة لتحليل رياضي وهيكلي شامل للأسابيع الماضية، مع الأخذ في الاعتبار الانطباعات من المباريات الثلاث الأولى في السنة الجديدة".

وعلق توبمولر على قرار إقالته: "كنت أتمنى بشدة مواصلة العمل مع هذا الفريق ومواجهة التحديات المقبلة، لكنني أتقبل القرار، كنت أذهب إلى آينتراخت كل يوم بشغف وفرح كبيرين، وبغض النظر عن الوضع الحالي غير المرضي، والذي لا شك فيه، فأنا فخور بما حققناه معًا خلال العامين والنصف الماضيين، من المؤسف أننا لا نستطيع الاستمرار معًا، شكرًا لكل من منحني هذه الفرصة، أتمنى لآينتراخت أوقاتًا أكثر هدوءًا، وقبل كل شيء، أوقاتًا مليئة بالنجاح".

يذكر أن عمر مرموش قد انتقل من آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي في صفقة قياسية الموسم الماضي.