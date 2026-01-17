تعادل فرانكفورت مع بريمن 3-3 وتألق فارس شايبي في الدوري الألماني

تعادل نادي إنترخت فرانكفورت مع مضيفه فيردر بريمن بنتيجة 3 – 3، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الألماني "البوندسليجا"، مساء الجمعة، بمساهمة بارزة من الدولي الجزائري فارس شايبي.



وشهد اللقاء تألق شايبي، حيث أسهم بتمريرة حاسمة في أحد أهداف فريقه، وكان وراء الهدف الثالث عبر تنفيذ ركلة حرة دقيقة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45 + 4).

وشارك شايبي طوال 83 دقيقة، بعد أيام قليلة من خروج منتخب الجزائر من نهائيات كأس أمم إفريقيا.

ويأتي هذا الأداء في إطار سلسلة مستمرة من التألق، حيث سبق لشايبي أن أسهم بتمريرة مفتاحية في فوز إنترخت فرانكفورت الكبير على غلطة سراي التركي 5 – 1 في افتتاح منافسات كأس رابطة أبطال أوروبا 2025 – 2026.



ويُتوقع أن يكون استمرار مستواه بهذا الأداء داعمًا لمنتخب الجزائر في الفترة المقبلة، قبل مونديال 2026.