أصل الحكاية

صراع العمالقة في الميركاتو الشتوي.. 6 أندية كبرى تطارد عمر مرموش

مرموش
مرموش
أمينة الدسوقي

بات النجم عمر مرموش واحدا من أبرز الأسماء المطروحة بقوة على طاولة الانتقالات الشتوية، في ظل تراجع مشاركاته مع مانشستر سيتي، ورغبة عدد من الأندية الأوروبية الكبرى في الظفر بخدماته قبل إغلاق نافذة الانتقالات الحالية.

وانضم المهاجم البالغ من العمر 26 عاما إلى صفوف مانشستر سيتي في يناير 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة بلغت قيمتها نحو 80 مليون يورو شاملة الإضافات، وشارك منذ ذلك الحين في 42 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين.

ومع تطلع مرموش لاستعادة بريقه في النصف الثاني من الموسم، استعدادا للمشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، زادت التكهنات حول مستقبله، خاصة في ظل اعتماده المتكرر كبديل خلال المباريات الأخيرة، ما فتح الباب أمام عدة أندية للتقدم بعروض لاستعارته.

فنربخشة بديل النصيري المنتظر

كشفت تقارير إعلامية تركية أن فنربخشة دخل في مفاوضات رسمية مع مانشستر سيتي لاستعارة عمر مرموش، بهدف تعويض رحيل المغربي يوسف النصيري، في إطار سعي النادي لتعزيز هجومه في النصف الثاني من الموسم.

غلطة سراي يدخل السباق التركي

لم يكن فنربخشة وحده في الساحة، إذ أعلن غلطة سراي، حامل لقب الدوري التركي، رغبته في ضم النجم المصري على سبيل الإعارة، ليشتعل الصراع بين قطبي الكرة التركية على خدماته.

إيفرتون يبحث عن طوق نجاة

يعاني إيفرتون من تذبذب النتائج هذا الموسم، ويضع مرموش ضمن أهدافه لتعزيز الخط الأمامي، رغم المنافسة الشرسة من أندية أخرى داخل إنجلترا وخارجها.

توتنهام يراهن على بقاء مرموش في إنجلترا

في ظل تراجع ترتيب توتنهام إلى المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، يسعى النادي اللندني لإبرام صفقات هجومية مؤثرة، ويعد مرموش من بين أبرز الأسماء المطروحة، مستغلًا رغبة اللاعب في الاستمرار داخل البريميرليغ.

بايرن ميونخ العودة إلى ألمانيا

دخل العملاق البافاري بايرن ميونخ على خط المفاوضات، وفقا لتقارير إعلامية ألمانية، حيث يخطط لاستعارة النجم المصري من مانشستر سيتي، سعيًا لحسم الصفقة قبل إغلاق باب القيد الشتوي.

أستون فيلا الأقرب لحسم الصفقة

يبدو أستون فيلا من أكثر الأندية جدية في سباق التعاقد مع مرموش، خاصة مع رغبة اللاعب في البقاء داخل إنجلترا، إلى جانب المنافسة القوية للفريق على لقب الدوري، حيث يحتل المركز الثاني متساويًا مع مانشستر سيتي وبفارق 4 نقاط عن آرسنال، ما يعزز فرصه في إقناع النجم المصري بالانضمام إلى صفوفه.

الميركاتو الشتوي عمر مرموش صراع العمالقة النجم المصري عمر مرموش النجم عمر مرموش الانتقالات الشتوية مانشستر سيتي نهائيات كأس العالم

