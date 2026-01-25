100% من الأهداف في الاتحاد| عمر مرموش يكتب رقما تاريخيا.. إيه الحكاية؟

واصل النجم عمر مرموش تألقه اللافت بقميص مانشستر سيتي، بعدما حقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، جعله حديث الصحافة الإنجليزية وعشاق «السيتيزنز».

كسر الصيام التهديفي بعد العودة من أمم أفريقيا

نجح مرموش في كسر نحسه التهديفي مع مانشستر سيتي هذا الموسم عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025، حيث سجل هدفين قادا «الفراعنة» إلى الدور نصف النهائي أمام زيمبابوي وكوت ديفوار.

ومع عودته للدفاع عن ألوان السيتي، لعب الدولي المصري دور البطولة في فوز فريقه على ولفرهامبتون واندررز بنتيجة 2-0، مسجلاً الهدف الأول بعد انطلاقة سريعة داخل منطقة الجزاء وتسديدة متقنة سكنت الشباك.

رقم قياسي بنسبة كاملة على ملعب واحد

بحسب شبكة «أوبتا» العالمية للإحصائيات، فإن جميع أهداف عمر مرموش في الدوري الإنجليزي الممتاز جاءت على ملعب مانشستر سيتي «الاتحاد» بنسبة 100%، وهو رقم نادر في تاريخ البريميرليغ.

ويُعد هذا أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب على ملعب واحد خلال أول 8 أهداف له بقميص فريق ما في المسابقة، في إنجاز يعكس انسجامه الكبير مع أجواء ملعب فريقه.

حصيلة تهديفية لافتة

منذ الانضمام للسيتي

الهدف الأخير بات الأول لمرموش في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والثامن إجمالاً بقميص مانشستر سيتي، بعد أن أحرز 7 أهداف خلال النصف الثاني من الموسم الماضي عقب انتقاله في يناير 2025 من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان النجم المصري قد تألق بشكل لافت الموسم الماضي بتسجيل «هاتريك» في شباك نيوكاسل يونايتد، إلى جانب أهداف أخرى أمام برايتون وليستر سيتي وكريستال بالاس وبورنموث.

السيتي لا يعرف الخسارة مع أهداف مرموش

اللافت أن مانشستر سيتي لم يتعرض لأي هزيمة في المباريات التي سجل فيها عمر مرموش، حيث حقق الفوز في 5 مواجهات، واكتفى بتعادل وحيد بنتيجة 2-2 أمام برايتون، ما يعكس تأثيره الإيجابي الواضح على نتائج الفريق.

غوارديولا يشيد لولاه لما تأهلنا لدوري الأبطال

من جانبه، أثنى الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على نجمه المصري عقب الفوز على ولفرهامبتون، قائلاً في المؤتمر الصحفي:"في الموسم الماضي، عندما انضم للفريق، كان أداؤه مذهلاً خلال شهرين أو ثلاثة، ولولاه لما كان من الممكن التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".

وأضاف: "مرموش لاعب مميز، لديه حس تهديفي عالٍ، وديناميكية كبيرة، وطاقة لا تتوقف، وتحركات رائعة داخل الملعب، وبالتأكيد لا يزال أمامه مجال كبير للتطور".