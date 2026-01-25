قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خط الدفاع .. اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة
نجم الزمالك السابق: الفريق يحتاج مدرب أجنبي جديد
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
أصل الحكاية

100% من الأهداف في الاتحاد| عمر مرموش يكتب رقما تاريخيا.. إيه الحكاية؟

مرموش
مرموش
أمينة الدسوقي

واصل النجم  عمر مرموش تألقه اللافت بقميص مانشستر سيتي، بعدما حقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، جعله حديث الصحافة الإنجليزية وعشاق «السيتيزنز».

كسر الصيام التهديفي بعد العودة من أمم أفريقيا

نجح مرموش في كسر نحسه التهديفي مع مانشستر سيتي هذا الموسم عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025، حيث سجل هدفين قادا «الفراعنة» إلى الدور نصف النهائي أمام زيمبابوي وكوت ديفوار.

ومع عودته للدفاع عن ألوان السيتي، لعب الدولي المصري دور البطولة في فوز فريقه على ولفرهامبتون واندررز بنتيجة 2-0، مسجلاً الهدف الأول بعد انطلاقة سريعة داخل منطقة الجزاء وتسديدة متقنة سكنت الشباك.

رقم قياسي بنسبة كاملة على ملعب واحد

بحسب شبكة «أوبتا» العالمية للإحصائيات، فإن جميع أهداف عمر مرموش في الدوري الإنجليزي الممتاز جاءت على ملعب مانشستر سيتي «الاتحاد» بنسبة 100%، وهو رقم نادر في تاريخ البريميرليغ.

ويُعد هذا أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب على ملعب واحد خلال أول 8 أهداف له بقميص فريق ما في المسابقة، في إنجاز يعكس انسجامه الكبير مع أجواء ملعب فريقه.

خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس

حصيلة تهديفية لافتة

منذ الانضمام للسيتي
الهدف الأخير بات الأول لمرموش في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والثامن إجمالاً بقميص مانشستر سيتي، بعد أن أحرز 7 أهداف خلال النصف الثاني من الموسم الماضي عقب انتقاله في يناير 2025 من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان النجم المصري قد تألق بشكل لافت الموسم الماضي بتسجيل «هاتريك» في شباك نيوكاسل يونايتد، إلى جانب أهداف أخرى أمام برايتون وليستر سيتي وكريستال بالاس وبورنموث.

السيتي لا يعرف الخسارة مع أهداف مرموش

اللافت أن مانشستر سيتي لم يتعرض لأي هزيمة في المباريات التي سجل فيها عمر مرموش، حيث حقق الفوز في 5 مواجهات، واكتفى بتعادل وحيد بنتيجة 2-2 أمام برايتون، ما يعكس تأثيره الإيجابي الواضح على نتائج الفريق.

غوارديولا يشيد لولاه لما تأهلنا لدوري الأبطال

من جانبه، أثنى الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على نجمه المصري عقب الفوز على ولفرهامبتون، قائلاً في المؤتمر الصحفي:"في الموسم الماضي، عندما انضم للفريق، كان أداؤه مذهلاً خلال شهرين أو ثلاثة، ولولاه لما كان من الممكن التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".

وأضاف: "مرموش لاعب مميز، لديه حس تهديفي عالٍ، وديناميكية كبيرة، وطاقة لا تتوقف، وتحركات رائعة داخل الملعب، وبالتأكيد لا يزال أمامه مجال كبير للتطور".

عمر مرموش مرموش النجم عمر مرموش مانشستر سيتي كأس أمم أفريقيا 2025 الدوري الإنجليزي الممتاز أهداف مرموش

