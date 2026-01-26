كشف الإعلامي أمير هشام، عن تنافس عدد من أندية دوري أبطال اوروبا على ضم المصري عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب أمير هشام نقلا عن «فور فور تو»: “بايرن ميونخ يدخل في منافسة مع فناربخشة للتعاقد مع عمر مرموش خلال الميركاتو الشتوي الحالي”.

منشور أمير هشام علي فيسبوك

وواصل النجم عمر مرموش تألقه اللافت بقميص مانشستر سيتي، بعدما حقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، جعله حديث الصحافة الإنجليزية وعشاق «السيتيزنز».

كسر الصيام التهديفي بعد العودة من أمم أفريقيا

نجح مرموش في كسر نحسه التهديفي مع مانشستر سيتي هذا الموسم عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025، حيث سجل هدفين قادا «الفراعنة» إلى الدور نصف النهائي أمام زيمبابوي وكوت ديفوار.

ومع عودته للدفاع عن ألوان السيتي، لعب الدولي المصري دور البطولة في فوز فريقه على ولفرهامبتون واندررز بنتيجة 2-0، مسجلاً الهدف الأول بعد انطلاقة سريعة داخل منطقة الجزاء وتسديدة متقنة سكنت الشباك.