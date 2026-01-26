محمد عبد المنعم يحتفل بعيد ميلاد أحمد حجازي.. شاهد

حرص محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي، على تهنئة لاعب نيوم السعودي أحمد حجازي، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.

وشارك محمد عبد المنعم، صورة تجمعه بأحمد حجازي، مع رموز للتعبير عن تهنئته بعيد الميلاد.

احمد حجازي ومحمد عبد المنعم

وحقق أهلي جدة الفوز على فريق نيوم الذي يضم في صفوفه المصري أحمد حجازي بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة 17 في الدوري السعودي

وسجل أهداف الأهلي كل من إيفان توني ورياض محرز وإنزو ميلوت في الدقائق 55 و64 و67 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع أهلي جدة رصيده للنقطة 40 ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما توقف رصيد نيوم عند النقطة 21 ليحتل المركز العاشر.