البداية بالأهلي.. مواعيد مباريات الجولة 16 من الدوري الممتاز

تستأنف منافسات الدوري المصري الممتاز بمباريات قوية في الجولة 16، حيث يلتقي كبار الأندية في مواجهات حاسمة.

ويتصدر سيراميكا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة ويليه الأهلي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة وبفارق الأهداف عن وادى دجلة صاحب المركز الرابع .

وجاءت مواعيد مباريات الجولة 16 كالتالي:

الثلاثاء 27 يناير

5:00 الأهلي - وادي دجلة

الأربعاء 28 يناير

5:00 الزمالك - بتروجت

8:00 بيراميدز - الجونة

8:00 المصري البورسعيدي - سيراميكا كليوباترا

الخميس 29 يناير

5:00 إنبي - سموحة

8:00 مودرن سبورت - الاسماعيلي

8:00 غزل المحلة - طلائع الجيش

الجمعة 30 يناير

5:00 فاركو - زد

8:00 الاتحاد - حرس الحدود

8:00 المقاولون العرب - البنك الأهلي