الغندور يفاجئ الجماهير بموعد عودة بنتايج لتدريبات الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موعد انتظام اللاعب المغربي محمود بنتايج في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

و كتب الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: محمود بنتايج خلاص في التدريب خلال ايام و منتظر تحويل ١٤٠ الف يورو لحسابه في البنك.. وتحويل ٤٠ الف يورو عمولة الوكيل.

وقد توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع المغربي محمود بنتايج ظهير أيسر الفارس الأبيض بموجبه يتم منحه مستحقاته المتأخرة كاملة والبالغة 176 ألف دولار، وذلك لحل الأزمة وعودته للانضمام للتدريبات الجماعية مجددًا.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة بين مسئولي الزمالك واللاعب ووكيله، بهدف تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل يُرضي جميع الأطراف، ما دفع بنتايج للتراجع عن خطوة فسخ عقده ورفع شكوى ضد النادي.

وكشف مصدر مطلع عن دخول ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق في ملف حسم أزمة مستحقات بنتايج ونجح في انهاءها.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره فريق المصري البورسعيدي سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأحد في إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.