الأهلي يواجه الزمالك في قمة دورى السلة.. اليوم

تترقب جماهير كرة السلة المصرية مواجهة من العيار الثقيل، مساء اليوم الاثنين، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك، في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري السوبر.

تقام المباراة في تمام الثامنة مساءً على صالة نادي الزمالك بميت عقبة.

ويفتقد الأهلي في لقاء اليوم خدمات مديره الفني اليوناني لينوس جافريال، بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة بإيقافه.

ويدخل الأهلي المواجهة منتشيًا بفوزه في الجولة الماضية على المصرية للاتصالات بنتيجة 85–77، بينما يأتي الزمالك بعد تحقيقه انتصارًا على بتروجت بنتيجة 86–76 في اللقاء الذي أقيم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، والمؤجل من الجولة السادسة للدور التمهيدي بدوري أليانز الممتاز لكرة السلة موسم 2025–2026.

ومن المقرر أن تُذاع القمة عبر قناة أون سبورت 1، كما تنقل قناة النادي الأهلي اللقاء، إلى جانب البث المباشر الذي يقدمه الاتحاد المصري لكرة السلة عبر حسابه الرسمي على موقع يوتيوب.

ويشارك في الدور التمهيدي للبطولة 8 فرق هي: الأهلي، الزمالك، الاتحاد السكندري، سبورتنج، الجزيرة، المصرية للاتصالات، بتروجت، وسموحة.

وتُعد بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة الأهم على الساحة المحلية، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي لكرة السلة، الذي يمثل بدوره بوابة العبور إلى كأس العالم للأندية.