موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة

يلتقي اليوم الجمعة فريق كرة السلة بنادي الزمالك نظيره بتروجيت ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الممتاز لكرة السلة - رجال لموسم 2025-2026.

وتقام مباراة الزمالك وبتروجيت اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة استاد القاهرة.

وجاءت إعادة المباراة بعد قرار الاتحاد المصري لكرة السلة قبول تظلم نادي بتروجيت بشأن الإلغاء السابق للمباراة واحتسابها لصالح الزمالك بنتيجة 20-0، بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف.

وأكد نادي بتروجيت أن التأخير كان خارج إرادة النادي نتيجة ازدحام الطريق خلال احتفالات الأقباط، وأن السيارة وصلت بعد المدة القانونية البالغة 30 دقيقة.