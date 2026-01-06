سلة الزمالك يفوز على بتروجيت في دوري أليانز

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره بتروجيت بنتيجة 20-0، وذلك بعد إعلان حكم المباراة انسحاب الأخير لعدم حضور سيارة الإسعاف الخاصة بالمباراة.

وكان من المقرر إقامة اللقاء اليوم الثلاثاء على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور التمهيدي لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن ببطولة دوري "أليانز" الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره المصرية للاتصالات في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة على صالة القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.