موقف مرموش من الرحيل عن مانشستر سيتي إلى فنربخشة

كشفت تقارير صحفية عن موقف الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من الرحيل إلى فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا لصحيفة “اكسبريس” الإنجليزية فإن مرموش لا يرغب في الرحيل عن الدوري الإنجليزي في ظل توافر عروض من بعض الأندية.

وأشارت إلى أن مرموش لديه عروض من أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير ولا يرغب في الابتعاد عن أجواء البريميرليج.

واختتمت أن مرموش يميل للخروج من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة وليس للبيع النهائي من أجل الحصول على مزيد من الدقائق.

يذكر أن مرموش قد انتقل إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.