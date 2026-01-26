قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
بعد الجولة الثالثة.. من اقترب من التأهل في الكونفدرالية ومن ينتظر الحسابات المعقدة؟
رئيس الوزراء يكرم الفائزين بـ جائزة مصر للتميز الحكومي
وزيرة التخطيط: الاستثمار في الشباب والكفاءات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فنربخشة التركي يضع مرموش على رأس أولوياته لتدعيم الهجوم الشتوي

عمر مرموش
عمر مرموش
إسراء أشرف

نادي فنربخشة التركي يواصل تحركاته المكثفة في سوق الانتقالات الشتوية، سعيًا لتعزيز خط هجومه قبل خوض المرحلة الثانية من الدوري التركي الممتاز.

وتشير أحدث التقارير إلى أن إدارة النادي أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويأتي هذا الاهتمام بعد تصدر النادي جدول ترتيب الدوري بفارق أربع نقاط عن المتصدر جلطة سراي مع وجود مباراة مؤجلة، ما دفع الإدارة لتسريع وتيرة صفقات السوق لتعزيز قدرات الفريق الهجومية وضمان المنافسة على اللقب.

وكان فنربخشة العملاق التركي قد أبرم صفقات سابقة خلال الميركاتو الحالي، منها ضم أنتوني موسابا، ماتيو جندوزي، ومرت جونوك، فيما تم الاستغناء عن بعض اللاعبين في إطار إعادة هيكلة الفريق.

وتتصاعد وتيرة البحث عن مهاجم جديد بعد الغموض حول مستقبل المغربي يوسف النصيري، الذي قد يرحل على سبيل الإعارة إلى يوفنتوس الإيطالي.

مرموش، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت خلال الشتاء الماضي، شارك بشكل منتظم في البداية، لكنه لم يحظَ بالكثير من الدقائق هذا الموسم، حيث لعب 17 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا واحدًا.

وفي حال فشل التعاقد مع مرموش، وضع فنربخشة أسماء بديلة على طاولته، أبرزها مهاجم هوفنهايم الألماني فيسنيك أصلاني، حيث تواصلت الإدارة مع وكيله لمعرفة شروط انتقاله المحتملة لضمان تعزيز خط الهجوم قبل انتهاء فترة الانتقالات.

فنربخشة فنربخشة التركي عمر مرموش مرموش مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

محمد امام

محمد إمام: لو الإعلان عجبك فالمسلسل أجمد بكتير

ميمي جمال

وفاة خالة ميمي جمال

بسمة بوسيل

إطلالة جديدة .. بسمة بوسيل ترتدي فستان أسود جذاب في أحدث ظهور

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد