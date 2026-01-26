فنربخشة التركي يضع مرموش على رأس أولوياته لتدعيم الهجوم الشتوي

نادي فنربخشة التركي يواصل تحركاته المكثفة في سوق الانتقالات الشتوية، سعيًا لتعزيز خط هجومه قبل خوض المرحلة الثانية من الدوري التركي الممتاز.

وتشير أحدث التقارير إلى أن إدارة النادي أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويأتي هذا الاهتمام بعد تصدر النادي جدول ترتيب الدوري بفارق أربع نقاط عن المتصدر جلطة سراي مع وجود مباراة مؤجلة، ما دفع الإدارة لتسريع وتيرة صفقات السوق لتعزيز قدرات الفريق الهجومية وضمان المنافسة على اللقب.

وكان فنربخشة العملاق التركي قد أبرم صفقات سابقة خلال الميركاتو الحالي، منها ضم أنتوني موسابا، ماتيو جندوزي، ومرت جونوك، فيما تم الاستغناء عن بعض اللاعبين في إطار إعادة هيكلة الفريق.

وتتصاعد وتيرة البحث عن مهاجم جديد بعد الغموض حول مستقبل المغربي يوسف النصيري، الذي قد يرحل على سبيل الإعارة إلى يوفنتوس الإيطالي.

مرموش، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت خلال الشتاء الماضي، شارك بشكل منتظم في البداية، لكنه لم يحظَ بالكثير من الدقائق هذا الموسم، حيث لعب 17 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا واحدًا.

وفي حال فشل التعاقد مع مرموش، وضع فنربخشة أسماء بديلة على طاولته، أبرزها مهاجم هوفنهايم الألماني فيسنيك أصلاني، حيث تواصلت الإدارة مع وكيله لمعرفة شروط انتقاله المحتملة لضمان تعزيز خط الهجوم قبل انتهاء فترة الانتقالات.