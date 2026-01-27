قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أساطير لا تتكرر.. نجوم سجلوا في 6 نسخ مختلفة من البطولات القارية

ميسي
ميسي
إسلام مقلد

يعد التسجيل في البطولات القارية عبر نسخ متعددة من أصعب الإنجازات في كرة القدم، نظرًا لاختلاف الأجيال وتغير الظروف الفنية والبدنية، فضلًا عن صعوبة الحفاظ على الاستمرارية على أعلى مستوى لسنوات طويلة. ورغم ذلك، نجح عدد محدود من النجوم في كتابة أسمائهم بأحرف من ذهب، بعدما سجلوا في 6 نسخ مختلفة من بطولات قارية كبرى.

ميسي وزيزينهو.. زعامة كوبا أمريكا

يتصدر القائمة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي سجل في 6 نسخ مختلفة من بطولة كوبا أمريكا، ليؤكد استمراريته الاستثنائية وتأثيره الحاسم مع منتخب التانجو عبر أكثر من جيل.

ويشاركه الرقم ذاته البرازيلي التاريخي زيزينهو، أحد أبرز نجوم الكرة البرازيلية في القرن الماضي، الذي ترك بصمة واضحة في كوبا أمريكا عبر ست نسخ، في زمن كانت فيه البطولة ساحة مفتوحة لعمالقة أمريكا الجنوبية.

الهيمنة الإفريقية بأقدام ذهبية

وعلى مستوى القارة السمراء، يتقاسم ثلاثة من أساطير إفريقيا هذا الإنجاز النادر، بعدما سجل كل منهم في 6 نسخ مختلفة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

الغانِي أسامواه جيان يُعد أحد أبرز هدافي القارة، ونجح في التسجيل عبر نسخ متتالية، ليصبح رمزًا هجوميًا لمنتخب النجوم السوداء.

أما الزامبي كالوشا بواليا، فيُعد أيقونة تاريخية ليس فقط لبلاده، بل لكرة القدم الإفريقية عمومًا، بعدما جمع بين المهارة والقيادة، وترك بصمته التهديفية في ست نسخ قارية مختلفة.

ويكتمل الثلاثي بالأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو، الهداف التاريخي لكأس الأمم الإفريقية، الذي جسد معنى الاستمرارية والنجومية، ونجح في التسجيل عبر ست نسخ، مؤكّدًا مكانته كأحد أعظم مهاجمي القارة عبر العصور.

قاسم مشترك بين العمالقة

القاسم المشترك بين هذه الأسماء الخمسة هو القدرة على الصمود في القمة، والتأثير المستمر مع المنتخبات الوطنية، رغم تغير المدربين وتبدل الأجيال، وإنجاز يعكس عقلية الأبطال، ويضع هؤلاء النجوم في مصاف الأساطير التي يصعب تكرارها في تاريخ كرة القدم القارية.

