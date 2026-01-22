قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنايات مُستأنف دمنهور تقضي بـ «الإعدام شنقاً» لـ «توربيني البحيرة» المتهم بهتك عرض صغار كفر الدوار
وزير الخارجية يشارك في ندوة تثقيفية بالقوات الجوية
وزير الصحة: مصر انتقلت من نموذج الرعاية التقليدي إلى نهج استباقي استثماري
كل سنة وانت حبي الأول.. ابنة أحمد راتب تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة
وزير الرياضة: نشكر المغرب على حسن التنظيم وكرم الضيافة بأمم إفريقيا
حفلان لـ جوزيف عطية احتفالا بعيد الحب في الأردن وأبوظبي
عصام خليل يطالب باستثناء المغتربين من ضريبة المحمول: لا تعاقبوا من يدعمون الوطن
أبراج وأموال وقطيعة أسرية.. تفاصيل أزمة طبيب مصري مع 8 أبناء من 3 زوجات
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مونديال 2026.. هل يمنح ميسي فرصة أخيرة لكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الذهبية؟

أمينة الدسوقي

بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 إثر قيادته منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم قطر 2022، ساد الاعتقاد بأن ليونيل ميسي بلغ ذروة مسيرته الفردية، وأن صفحة الجوائز الكبرى قد أُغلقت عند هذا الإنجاز التاريخي.

غير أن الاستعدادات المتصاعدة لكأس العالم 2026 تعيد فتح باب الاحتمالات، مع بروز سيناريو قد يعيد قائد إنتر ميامي الأميركي إلى قلب سباق الجوائز العالمية، في حال قدم مشاركة ناجحة أخرى على المسرح الأكبر في عالم كرة القدم.

الكرة الذهبية التاسعة حلم مؤجل؟

يرى متابعون أن مونديال 2026 قد يكون المفتاح الذي يمنح ميسي فرصة الفوز بـالكرة الذهبية التاسعة في مسيرته، معززا رقمه القياسي الذي يبدو عصيا على المنافسة.

فرغم تقدمه في العمر، لا يزال النجم الأرجنتيني حاضرا بقوة في المباريات الكبرى، ويملك القدرة على صناعة الفارق عندما يتعلق الأمر بالبطولات العالمية.

مشاركة لم تُحسم بعد لكن الأثر واضح

ولم يؤكد ميسي حتى الآن ما إذا كان سيقود منتخب بلاده في الدفاع عن لقب كأس العالم، إلا أن مجرد احتمالية مشاركته تحمل وزنا فنيا ومعنويا كبيرا داخل صفوف “التانغو”.

ويؤكد البرازيلي جوزيه كليبرسون، بطل العالم مع منتخب بلاده عام 2002، أن حظوظ الأرجنتين في التتويج تبقى مرتبطة بشكل وثيق بوجود ميسي داخل الملعب.

وقال كليبرسون في تصريحات لموقع "جول": "الأرجنتين تملك فرصة أكبر للفوز بكأس العالم بوجود ميسي مقارنة بأي منتخب آخر. إنه لا يزال يقدم مستويات مميزة للغاية".

تفوق جماعي يمنح ميسي الأفضلية

وأشار كليبرسون إلى أن الفارق لا يكمن في موهبة ميسي الفردية فحسب، بل في المنظومة الجماعية المحيطة به داخل المنتخب الأرجنتيني.

وأضاف: "الوضع مختلف عن كريستيانو رونالدو. اللاعبون الذين يحيطون بميسي في الأرجنتين ليسوا مثل لاعبي البرتغال، ولهذا يتمتع بفرصة أكبر".

وبرأي كليبرسون، فإن المعادلة واضحة تتويج جديد بكأس العالم يعني عودة ميسي تلقائيا إلى صدارة المرشحين للكرة الذهبية.

هيمنة مستمرة خارج أوروبا

بعيدا عن الأضواء الدولية، واصل ميسي فرض اسمه على الساحة المحلية منذ انتقاله إلى الولايات المتحدة عام 2023، حيث قاد إنتر ميامي للتتويج بكأس الدوري الأميركي عام 2025.

كما حصد جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في الموسم، مؤكدًا أن تأثيره الفني لم يتراجع رغم ابتعاده عن الملاعب الأوروبية.

تأثير يتجاوز المستطيل الأخضر

ويرى كليبرسون، الذي سبق له اللعب في الدوري الأميركي مع فيلادلفيا يونيون، أن وجود ميسي ساهم في رفع القيمة التسويقية والفنية للدوري الأميركي، وقد يكون عامل جذب لنجوم عالميين آخرين خلال السنوات المقبلة.

القرار بيد الأسطورة

ويبقى قرار المشاركة في مونديال 2026 بيد ليونيل ميسي، لكن المؤكد أن ظهوره مجددًا على مسرح كأس العالم قد يمنحه فرصة نادرة لإضافة إنجاز تاريخي جديد، وربما تتويج أخير بالكرة الذهبية يرسخ مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور.

شمس البارودي

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أحمد سعد
بلاط انترلوك
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
طريقة عمل بسكوت القهوة
د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

