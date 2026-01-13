قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف معلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
محدش فيكم بيتأثر بالإصابات | الدردير يوجّه رسالة صادمة لمنتخب السنغال قبل لقاء مصر
وزير الإٍسكان: التوسع في إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة
طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع
فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
«سكن لكل المصريين» يمكّن 686 ألف أسرة من الحصول على وحدات سكنية
واشنطن تلوح بالتصعيد .. البرنامج النووي الإيراني هدف محتمل
البنك الدولي: نؤكد التزامنا بدعم مبادرة سكن لكل المصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تفوق على ميسي ورونالدو.. إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح مع مصر

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

واصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، كتابة التاريخ في مسيرته الكروية خلال مشاركته مع الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

يأتي ذلك بعدما حقق صلاح إنجازًا غير مسبوق على الصعيد الدولي أسرع من أسطورتي كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. 

100 مساهمة دولية لـ صلاح 

في مباراة ربع نهائي البطولة التي جمعته مع كوت ديفوار، تُوّج محمد صلاح بأداء قوي حيث سجل هدفًا حاسمًا ساهم في تأهل مصر إلى نصف النهائي، وفي الوقت ذاته وصل إلى مئوية المساهمة التهدفية الدولية مع المنتخب المصري وهو رقم لم يحققه سوى نخبة قليلة من اللاعبين العالميين. 

ما يجعل هذا الإنجاز مميزًا ليس العدد فقط، بل السرعة التي وصل بها صلاح إلى 100 مساهمة دولية مقارنة بالعديد من النجوم الكبار.. ففي النسخة نفسها من البطولة، أثبت الفرعون المصري أنه أكثر من مجرد هداف في المباريات الكبيرة، بل لاعب قادر على ترك بصمة في اللحظات الحاسمة للمونديال الأفريقي. 

وبحسب تقارير إحصائية حديثة، فإن صلاح أصبح ثالث أسرع لاعب في العالم يصل إلى 100 مساهمة تهديفية دولية (الأهداف + التمريرات الحاسمة)، بعد أسطورة البرازيل بيليه والمهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا. 

صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو 

حقق محمد صلاح هذا الإنجاز التاريخي في 111 مباراة دولية فقط، وهو رقم يعتبر مرتفعًا فيما يتعلق بعدد المساهمات مقارنة بعدد اللقاءات. 

وتفوق صلاح في هذا الإطار على لاعبين كبار مثل روميلو لوكاكو، الذي وصل إلى 100 مساهمة في 113 مباراة، بينما سبق صلاح في القائمة فقط بيليه الذي حقق هذا الرقم في 77 مباراة، ونيمار الذي وصل إليه في 94 مباراة.

أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لا يزال في قمة مستواه ومن المتوقع أن يشارك في كأس العالم 2026 حيث تسعى الأرجنتين للدفاع عن لقبها العالمي الذي فازت به في قطر 2022، فقد سجل 100 هدف في 122 مباراة ويبلغ رصيده الآن 115 هدفاً.

أما علي دائي، الذي كان أفضل هداف في كرة القدم الدولية للرجال قبل أن يزيحه رونالدو عن العرش التاريخي، فقد سجل 100 هدف في 123 مباراة مع إيران.

واستغرق روبرت ليفاندوفسكي 128 مباراة مع بولندا، بينما احتاج كل من البرتغالي رونالدو والمهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه - أفضل هداف في نهائيات كأس العالم - إلى 136 مباراة دولية ليصل كل منهما إلى هذا الرقم.

يُذكر أن صلاح لا يكتفي بهذا الإنجاز، بل يؤدي دورًا مهمًا في قيادة الفراعنة نحو المنافسة على لقب أمم إفريقيا، حيث ينتظره مباراة حاسمة أمام منتخب السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا. 

محمد صلاح إنجاز محمد صلاح منتخب مصر أمم أفريقيا 2025 مباراة مصر وكوت ديفوار رونالدو ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

فضل صيام يوم 27 من رجب

فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

منتخب مصر

اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

أرشيفية

ليلة الهروب من طهران .. 6 دول تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا

ترشيحاتنا

كأس أمم إفريقيا

صراع الأبطال بين مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. من يحسم التأهل؟

ألفارو أربيلوا

ألفارو أربيلوا: ريال مدريد بيتي ولن أحاول تقليد مورينيو

بابي

كأس الأمم الأفريقية.. المدير الفني للسنغال يكشف عن استعداداته لمواجهة منتخب مصر

بالصور

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد