تفوق على ميسي ورونالدو.. إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح مع مصر

واصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، كتابة التاريخ في مسيرته الكروية خلال مشاركته مع الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

يأتي ذلك بعدما حقق صلاح إنجازًا غير مسبوق على الصعيد الدولي أسرع من أسطورتي كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

100 مساهمة دولية لـ صلاح

في مباراة ربع نهائي البطولة التي جمعته مع كوت ديفوار، تُوّج محمد صلاح بأداء قوي حيث سجل هدفًا حاسمًا ساهم في تأهل مصر إلى نصف النهائي، وفي الوقت ذاته وصل إلى مئوية المساهمة التهدفية الدولية مع المنتخب المصري وهو رقم لم يحققه سوى نخبة قليلة من اللاعبين العالميين.

ما يجعل هذا الإنجاز مميزًا ليس العدد فقط، بل السرعة التي وصل بها صلاح إلى 100 مساهمة دولية مقارنة بالعديد من النجوم الكبار.. ففي النسخة نفسها من البطولة، أثبت الفرعون المصري أنه أكثر من مجرد هداف في المباريات الكبيرة، بل لاعب قادر على ترك بصمة في اللحظات الحاسمة للمونديال الأفريقي.

وبحسب تقارير إحصائية حديثة، فإن صلاح أصبح ثالث أسرع لاعب في العالم يصل إلى 100 مساهمة تهديفية دولية (الأهداف + التمريرات الحاسمة)، بعد أسطورة البرازيل بيليه والمهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو

حقق محمد صلاح هذا الإنجاز التاريخي في 111 مباراة دولية فقط، وهو رقم يعتبر مرتفعًا فيما يتعلق بعدد المساهمات مقارنة بعدد اللقاءات.

وتفوق صلاح في هذا الإطار على لاعبين كبار مثل روميلو لوكاكو، الذي وصل إلى 100 مساهمة في 113 مباراة، بينما سبق صلاح في القائمة فقط بيليه الذي حقق هذا الرقم في 77 مباراة، ونيمار الذي وصل إليه في 94 مباراة.

أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لا يزال في قمة مستواه ومن المتوقع أن يشارك في كأس العالم 2026 حيث تسعى الأرجنتين للدفاع عن لقبها العالمي الذي فازت به في قطر 2022، فقد سجل 100 هدف في 122 مباراة ويبلغ رصيده الآن 115 هدفاً.

أما علي دائي، الذي كان أفضل هداف في كرة القدم الدولية للرجال قبل أن يزيحه رونالدو عن العرش التاريخي، فقد سجل 100 هدف في 123 مباراة مع إيران.

واستغرق روبرت ليفاندوفسكي 128 مباراة مع بولندا، بينما احتاج كل من البرتغالي رونالدو والمهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه - أفضل هداف في نهائيات كأس العالم - إلى 136 مباراة دولية ليصل كل منهما إلى هذا الرقم.

يُذكر أن صلاح لا يكتفي بهذا الإنجاز، بل يؤدي دورًا مهمًا في قيادة الفراعنة نحو المنافسة على لقب أمم إفريقيا، حيث ينتظره مباراة حاسمة أمام منتخب السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.