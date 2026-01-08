تعرف على خطة ميسي بعد الاعتزال

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن خططه المستقبلية بعد اعتزاله اللعب، مؤكدًا أنه يفضل أن يصبح مالكًا لنادٍ بدلاً من تولي مهمة التدريب.

وقال ميسي، البالغ 38 عامًا، إنه لا يرى نفسه كمدرب ولا يميل لإدارة المباريات، مشيرًا إلى أن الخيار الأمثل بالنسبة له هو امتلاك نادي والعمل على تطويره من القاع.

وأشار ميسي إلى رغبته في توفير الفرص للأطفال والشباب للمساهمة في بناء النادي وجعله أفضل. ويمتلك ميسي حاليًا حصة جزئية في نادي ديبورتيفو، فريق الدرجة الرابعة في الدوري الأوروجواني، والذي يشارك فيه أيضًا زميله السابق لويس سواريز.

وصرح سواريز سابقًا أن النادي يمثل حلمًا عائليًا بدأ في 2018، وأن ميسي يشارك فيه بحصة ملكية صغيرة ومستقلة.

على الصعيد الاحترافي، حقق ميسي هذا الموسم إنجازًا فرديًا رائعًا في الدوري الأمريكي، بفوزه بالحذاء الذهبي بعد تسجيل 29 هدفًا وصناعة 19 تمريرة حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 48 هدفًا، ويصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يفوز بجائزة أفضل لاعب لموسمين متتاليين.