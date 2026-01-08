فوز مثير للاتفاق على النجمة في دوري روشن

واصل فريق الاتفاق عروضه القوية في دوري روشن للمحترفين، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على حساب النجمة بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

ودخل الاتفاق المباراة بقوة ونجح في فرض سيطرته مبكرًا، حيث افتتح ناصر الهليل التسجيل بالخطأ في مرماه لصالح الاتفاق في الدقيقة 27، قبل أن يعزز موسى ديمبيلي التقدم بالهدف الثاني عند الدقيقة 39، ثم أضاف فرانسيسكو كالفو الهدف الثالث في الدقيقة 42، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا بثلاثية مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، واصل الاتفاق تفوقه، وتمكن فرانسيسكو كالفو من تسجيل الهدف الرابع لفريقه والثاني له شخصيًا في الدقيقة 59، ليؤمن التقدم قبل أن ينتفض فريق النجمة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وقلّص النجمة الفارق بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق راكان الطليحي في الدقيقة 72، ثم علي جاسم في الدقيقة 73، قبل أن يضيف لازارو ماركيز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 88، إلا أن العودة لم تكتمل، لينتهي اللقاء بفوز الاتفاق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وبهذا الانتصار، رفع الاتفاق رصيده إلى 22 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن، فيما واصل فريق النجمة معاناته بتوقف رصيده عند نقطتين في المركز الأخير.