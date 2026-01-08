سقوط النصر أمام القادسية يربك حسابات الصدارة في الدوري السعودي

تلقى فريق النصر خسارة مفاجئة أمام ضيفه القادسية بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة تفوقًا نسبيًا للقادسية في الشوط الثاني، حيث افتتح جوليان كينونيس التسجيل في الدقيقة 51، قبل أن يعزز ناهيتان نانديز التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 66.

وحاول النصر العودة في الدقائق الأخيرة، ونجح كريستيانو رونالدو في تقليص الفارق بتسجيل هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 81، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد النصر عند 31 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بعدما حقق 10 انتصارات وتعرض لهزيمتين، ليفقد نقاطًا ثمينة في صراع الصدارة. في المقابل، رفع القادسية رصيده إلى 27 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس، مواصلًا نتائجه الإيجابية هذا الموسم.

وتُعد هذه الخسارة امتدادًا لسلسلة تعثرات النصر الأخيرة، بعدما فقد 8 نقاط في آخر ثلاث مباريات، وهو ما كلفه التراجع عن الصدارة التي انتقلت إلى الهلال، ليزداد الضغط على الفريق قبل المواجهات المقبلة الحاسمة.

وعلى صعيد المواجهات التاريخية بين الفريقين، سبق أن التقيا في 18 مباراة، حقق النصر الفوز في 9 منها، مقابل 6 انتصارات للقادسية، فيما انتهت 3 مواجهات بالتعادل، وسجل النصر 31 هدفًا مقابل 20 هدفًا للقادسية.