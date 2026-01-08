فرانك كيسيه: لن نصاب بالذعر من مواجهة مصر

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب المصري قد حجز بطاقة التأهل إلى هذا الدور بعد فوزه على منتخب بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما بلغ منتخب كوت ديفوار ربع النهائي عقب انتصار كبير على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة.

وفي تصريحات صحفية، أكد فرانك كيسيه، لاعب وسط منتخب كوت ديفوار، أن الفوز على بوركينا فاسو لم يكن سهلًا كما قد توحي النتيجة، موضحًا أن اللقاء كان قويًا وشهد مجهودًا بدنيًا كبيرًا من جانب لاعبي فريقه.

وأشار كيسيه إلى أن المباراة اتسمت بطابع الديربي، وأن السيطرة على الكرة تطلبت جهدًا مضاعفًا، معربًا عن سعادته بتحقيق الفوز في مدينة مراكش، والاستعداد لخوض المواجهة المقبلة خارج الديار.

وعن لقاء منتخب مصر، أوضح نجم كوت ديفوار أن فريقه سيعمل على الحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة، خاصة في ظل امتلاك المنتخب المصري يومًا إضافيًا للاستعداد، مؤكدًا في الوقت نفسه قوة المنافس.

وتحدث كيسيه عن أبرز عناصر منتخب مصر، مشيرًا إلى وجود لاعبين مميزين على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش، لكنه شدد على ثقته في الجهاز الفني لمنتخب بلاده وقدرته على تجهيز الفريق بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن مواجهة مصر لن تسبب أي توتر أو خوف، رغم الخروج أمامها بركلات الترجيح في نسخة سابقة من البطولة.

واختتم لاعب وسط كوت ديفوار تصريحاته بالتأكيد على أن المواجهة المقبلة ستكون قوية وممتعة، خاصة أنها تجمع بين منتخبين من أصحاب التاريخ الكبير في البطولة، مشددًا على أن الأدوار الإقصائية لا تضم سوى المنتخبات الأقوى.