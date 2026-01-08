قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
نهائي مبكر..تعرف على منتخب "الأفيال البرتقالية" خامس منافسي منتخب مصر في أمم أفريقيا
16 طفلا.. قرار عاجل ضد شبكة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة
تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق | تفاصيل
ترامب ينتقد جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم تقييد أي عمل عسكري جديد ضد فنزويلا
فرانك كيسيه: لن نصاب بالذعر من مواجهة مصر

حمزة شعيب

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب المصري قد حجز بطاقة التأهل إلى هذا الدور بعد فوزه على منتخب بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما بلغ منتخب كوت ديفوار ربع النهائي عقب انتصار كبير على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة.

وفي تصريحات صحفية، أكد فرانك كيسيه، لاعب وسط منتخب كوت ديفوار، أن الفوز على بوركينا فاسو لم يكن سهلًا كما قد توحي النتيجة، موضحًا أن اللقاء كان قويًا وشهد مجهودًا بدنيًا كبيرًا من جانب لاعبي فريقه.

وأشار كيسيه إلى أن المباراة اتسمت بطابع الديربي، وأن السيطرة على الكرة تطلبت جهدًا مضاعفًا، معربًا عن سعادته بتحقيق الفوز في مدينة مراكش، والاستعداد لخوض المواجهة المقبلة خارج الديار.

وعن لقاء منتخب مصر، أوضح نجم كوت ديفوار أن فريقه سيعمل على الحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة، خاصة في ظل امتلاك المنتخب المصري يومًا إضافيًا للاستعداد، مؤكدًا في الوقت نفسه قوة المنافس.

وتحدث كيسيه عن أبرز عناصر منتخب مصر، مشيرًا إلى وجود لاعبين مميزين على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش، لكنه شدد على ثقته في الجهاز الفني لمنتخب بلاده وقدرته على تجهيز الفريق بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن مواجهة مصر لن تسبب أي توتر أو خوف، رغم الخروج أمامها بركلات الترجيح في نسخة سابقة من البطولة.

واختتم لاعب وسط كوت ديفوار تصريحاته بالتأكيد على أن المواجهة المقبلة ستكون قوية وممتعة، خاصة أنها تجمع بين منتخبين من أصحاب التاريخ الكبير في البطولة، مشددًا على أن الأدوار الإقصائية لا تضم سوى المنتخبات الأقوى.

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الوزير هنو يكرّم محمود مسلم في عيد الثقافة الثاني

مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. والجميع يدرك حكمة وذكاء الرئيس السيسي

150 عاما على قضايا الدولة.. توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع الأكاديمية العسكرية

طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

