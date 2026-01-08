الركراكي: مواجهة الكاميرون اختبار صعب و جاهزون لبلوغ نصف النهائي

شدد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب الكاميرون، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة على الأراضي المغربية، مؤكدًا في الوقت نفسه جاهزية “أسود الأطلس” لخوض التحدي وحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أوضح الركراكي أن اللقاء لن يكون سهلًا في ظل قوة المنتخب الكاميروني وتاريخه العريق على الساحة القارية، مشيرًا إلى أن الهدف الواضح للمنتخب المغربي يتمثل في مواصلة المشوار والتأهل إلى الدور المقبل.

وأضاف مدرب المغرب أن الكاميرون قدم مستويات قوية منذ انطلاق البطولة، ما ينذر بمباراة كبيرة تليق بقيمة المنتخبين وبمكانة الكرة الإفريقية، لافتًا إلى أن مباريات الأدوار الإقصائية تُحسم بالتفاصيل، وهو ما يفرض القتال حتى اللحظات الأخيرة من أجل تحقيق الفوز.

وعن الحالة الفنية والطبية، كشف الركراكي أن سفيان أمرابط يعاني من إصابة في الكاحل، مؤكدًا أن جاهزيته ليست مكتملة، مع إمكانية الاعتماد عليه لدقائق محدودة، في حين أعلن عودة حمزة إكمان إلى صفوف المنتخب بعد تعافيه من الإصابة.

واختتم الركراكي تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكبير لمنتخب الكاميرون، مشددًا على سعي لاعبيه لتقديم أداء قوي يليق بطموحات الجماهير المغربية، التي تواصل دعمها للمنتخب في جميع المباريات.

ويخوض المنتخب المغربي المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة الطريق نحو اللقب القاري، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بعدما حجز مقعده في ربع النهائي عقب فوز صعب على تنزانيا بهدف دون رد، سجله براهيم دياز، بينما تأهل منتخب الكاميرون إلى الدور ذاته بعد انتصار شاق على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1، ليؤكد حضوره المعتاد في الأدوار المتقدمة للبطولة.