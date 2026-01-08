قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
نهائي مبكر..تعرف على منتخب "الأفيال البرتقالية" خامس منافسي منتخب مصر في أمم أفريقيا
16 طفلا.. قرار عاجل ضد شبكة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة
تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق | تفاصيل
ترامب ينتقد جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم تقييد أي عمل عسكري جديد ضد فنزويلا
الركراكي: مواجهة الكاميرون اختبار صعب و جاهزون لبلوغ نصف النهائي

حمزة شعيب

شدد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب الكاميرون، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة على الأراضي المغربية، مؤكدًا في الوقت نفسه جاهزية “أسود الأطلس” لخوض التحدي وحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أوضح الركراكي أن اللقاء لن يكون سهلًا في ظل قوة المنتخب الكاميروني وتاريخه العريق على الساحة القارية، مشيرًا إلى أن الهدف الواضح للمنتخب المغربي يتمثل في مواصلة المشوار والتأهل إلى الدور المقبل.

وأضاف مدرب المغرب أن الكاميرون قدم مستويات قوية منذ انطلاق البطولة، ما ينذر بمباراة كبيرة تليق بقيمة المنتخبين وبمكانة الكرة الإفريقية، لافتًا إلى أن مباريات الأدوار الإقصائية تُحسم بالتفاصيل، وهو ما يفرض القتال حتى اللحظات الأخيرة من أجل تحقيق الفوز.

وعن الحالة الفنية والطبية، كشف الركراكي أن سفيان أمرابط يعاني من إصابة في الكاحل، مؤكدًا أن جاهزيته ليست مكتملة، مع إمكانية الاعتماد عليه لدقائق محدودة، في حين أعلن عودة حمزة إكمان إلى صفوف المنتخب بعد تعافيه من الإصابة.

واختتم الركراكي تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكبير لمنتخب الكاميرون، مشددًا على سعي لاعبيه لتقديم أداء قوي يليق بطموحات الجماهير المغربية، التي تواصل دعمها للمنتخب في جميع المباريات.

ويخوض المنتخب المغربي المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة الطريق نحو اللقب القاري، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بعدما حجز مقعده في ربع النهائي عقب فوز صعب على تنزانيا بهدف دون رد، سجله براهيم دياز، بينما تأهل منتخب الكاميرون إلى الدور ذاته بعد انتصار شاق على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1، ليؤكد حضوره المعتاد في الأدوار المتقدمة للبطولة.

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

حكم ضرب الزوجة في الإسلام.. تفسير خاطئ لآية: «واضربوهن»

جامعة الأزهر تسير قافلة طبية شاملة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في مدينة رأس غارب

جامعة الأزهر تسير قافلة طبية شاملة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بـ رأس غارب

كيف أحافظ على الصلاة رغم الانشغال بالعمل؟ الإفتاء تضع روشتة شرعية

طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

