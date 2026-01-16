رونالدو يتفوق على ميسي مجددا.. قائمة أعلى الرياضيين أجرا في العالم

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة فصول جديدة من التفوق خارج المستطيل الأخضر، بعدما تصدر قائمة أعلى الرياضيين أجرا في العالم للعام الثالث على التوالي، متقدما على غريمه التقليدي ليونيل ميسي، وفقا لدراسة حديثة صادرة عن شبكة Sportico المتخصصة.

هيمنة أمريكية ورونالدو خارج المنافسة

رغم هيمنة الرياضيين الأمريكيين على قائمة Sportico السنوية لأعلى 100 رياضي أجرا في العالم، بحصدهم 62 مركزا، مدفوعين بالرواتب الضخمة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) ودوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، فإن كريستيانو رونالدو ظل استثناء لافتا، متربعا على القمة بأرباح غير مسبوقة.

رونالدو أرقام فلكية وشعبية عالمية

تصدر قائد نادي النصر السعودي القائمة بإجمالي أرباح بلغ 260 مليون دولار خلال عام 2025، منها:

200 مليون دولار من عقده مع نادي النصر السعودي

60 مليون دولار من مصادر أخرى تشمل الإعلانات والاستثمارات

ووفق الدراسة، حقق رونالدو ما لا يقل عن 100 مليون دولار سنويا على مدار 9 سنوات متتالية، بينما يعد عام 2025 هو العام الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه أرباحه حاجز 200 مليون دولار.

ولا تزال شعبيته التجارية في ذروتها، إذ يرتبط بشراكات مع أكثر من 10 علامات تجارية عالمية، من بينها نايكي، هيربالايف، بينانس، بيربلكسيتي، وييلي، وثيرابودي.

كما عزز مكانته كقوة تسويقية عالمية، بعد أن أصبح أكثر شخصية متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، متجاوزا حاجز مليار متابع خلال عام 2024.

كانيلو ألفاريز 137 مليون دولار

يواصل نجم الملاكمة المكسيكي فرض هيمنته على عالم النزالات الكبرى، معتمدا على عوائد البث المدفوع والجوائز المالية الضخمة، إلى جانب عقود الرعاية والصفقات الترويجية، ليظل واحدا من أكثر الملاكمين ربحية في تاريخ اللعبة.

ليونيل ميسي 130 مليون دولار

يلعب الأسطورة الأرجنتينية حاليا في صفوف إنتر ميامي بالدوري الأمريكي، حيث يجمع بين عقد رياضي مربح وحضور إعلاني عالمي.

وتسهم شراكات مع علامات كبرى مثل أديداس وآبل، إلى جانب حوافز تتعلق بملكية النادي، في تعزيز دخله، بينما أسهم انتقاله إلى الولايات المتحدة في توسيع نفوذه التجاري عالميا.

خوان سوتو 129.2 مليون دولار

يعتمد نجم البيسبول على عقده الضخم مع دوري البيسبول الأمريكي (MLB)، ما يجعله من أعلى لاعبي اللعبة أجرا.

ورغم حداثة سنه وبداياته المبكرة، فإن سوتو يجمع بين موهبة استثنائية واستقرار مالي طويل الأمد، مع مساهمة محدودة لعائدات الإعلانات مقارنة براتبه الأساسي.

ليبرون جيمس 128.7 مليون دولار

لا يزال نجم كرة السلة الأمريكي قوة مالية هائلة، بفضل مزيج من راتبه في الـNBA، وعقود الرعاية، واستثماراته المتنوعة.

وتنافس مشاريعه خارج الملعب، لا سيما في الإنتاج الإعلامي والشراكات التجارية، ما يحققه من دخل داخل المستطيل.

كريم بنزيما 115 مليون دولار

شهد النجم الفرنسي قفزة كبيرة في أرباحه بعد انتقاله إلى الدوري السعودي، بفضل عقد قياسي.

ويأتي الجزء الأكبر من دخله من راتبه مع ناديه، فيما تلعب عقود الرعاية دورا أقل، لكنه لا يزال يحتفظ بحضور عالمي قوي رغم مغادرته الملاعب الأوروبية.