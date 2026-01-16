قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز أن أنهى مُصليا عن الكلام أثناء الخطبة؟.. الأزهر يجيب
متسابق دولة التلاوة يؤم المصلين في صلاة الفجر بحضور الرئيس السيسي
300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. فيديو
أيمن عاشور: الشراكات الدولية هي المحرك الأساسي لتطوير البحث العلمي في مصر
رونالدو يتفوق على ميسي مجددا.. قائمة أعلى الرياضيين أجرا في العالم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي.. ويُسلّمه رسالة شكر من الرئيس
قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice
نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها
الإسراء والمعراج .. ذكر واحد يحقق لك 100 أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رونالدو يتفوق على ميسي مجددا.. قائمة أعلى الرياضيين أجرا في العالم

رونالدو
رونالدو
أمينة الدسوقي

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة فصول جديدة من التفوق خارج المستطيل الأخضر، بعدما تصدر قائمة أعلى الرياضيين أجرا في العالم للعام الثالث على التوالي، متقدما على غريمه التقليدي ليونيل ميسي، وفقا لدراسة حديثة صادرة عن شبكة Sportico المتخصصة.

هيمنة أمريكية ورونالدو خارج المنافسة

رغم هيمنة الرياضيين الأمريكيين على قائمة Sportico السنوية لأعلى 100 رياضي أجرا في العالم، بحصدهم 62 مركزا، مدفوعين بالرواتب الضخمة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) ودوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، فإن كريستيانو رونالدو ظل استثناء لافتا، متربعا على القمة بأرباح غير مسبوقة.

رونالدو أرقام فلكية وشعبية عالمية

تصدر قائد نادي النصر السعودي القائمة بإجمالي أرباح بلغ 260 مليون دولار خلال عام 2025، منها:

200 مليون دولار من عقده مع نادي النصر السعودي
60 مليون دولار من مصادر أخرى تشمل الإعلانات والاستثمارات

ووفق الدراسة، حقق رونالدو ما لا يقل عن 100 مليون دولار سنويا على مدار 9 سنوات متتالية، بينما يعد عام 2025 هو العام الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه أرباحه حاجز 200 مليون دولار.

ولا تزال شعبيته التجارية في ذروتها، إذ يرتبط بشراكات مع أكثر من 10 علامات تجارية عالمية، من بينها نايكي، هيربالايف، بينانس، بيربلكسيتي، وييلي، وثيرابودي.

كما عزز مكانته كقوة تسويقية عالمية، بعد أن أصبح أكثر شخصية متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، متجاوزا حاجز مليار متابع خلال عام 2024.

كانيلو ألفاريز  137 مليون دولار

يواصل نجم الملاكمة المكسيكي فرض هيمنته على عالم النزالات الكبرى، معتمدا على عوائد البث المدفوع والجوائز المالية الضخمة، إلى جانب عقود الرعاية والصفقات الترويجية، ليظل واحدا من أكثر الملاكمين ربحية في تاريخ اللعبة.

ليونيل ميسي 130 مليون دولار

يلعب الأسطورة الأرجنتينية حاليا في صفوف إنتر ميامي بالدوري الأمريكي، حيث يجمع بين عقد رياضي مربح وحضور إعلاني عالمي.

وتسهم شراكات مع علامات كبرى مثل أديداس وآبل، إلى جانب حوافز تتعلق بملكية النادي، في تعزيز دخله، بينما أسهم انتقاله إلى الولايات المتحدة في توسيع نفوذه التجاري عالميا.

خوان سوتو  129.2 مليون دولار

يعتمد نجم البيسبول على عقده الضخم مع دوري البيسبول الأمريكي (MLB)، ما يجعله من أعلى لاعبي اللعبة أجرا.

ورغم حداثة سنه وبداياته المبكرة، فإن سوتو يجمع بين موهبة استثنائية واستقرار مالي طويل الأمد، مع مساهمة محدودة لعائدات الإعلانات مقارنة براتبه الأساسي.

ليبرون جيمس  128.7 مليون دولار

لا يزال نجم كرة السلة الأمريكي قوة مالية هائلة، بفضل مزيج من راتبه في الـNBA، وعقود الرعاية، واستثماراته المتنوعة.

وتنافس مشاريعه خارج الملعب، لا سيما في الإنتاج الإعلامي والشراكات التجارية، ما يحققه من دخل داخل المستطيل.

كريم بنزيما 115 مليون دولار

شهد النجم الفرنسي قفزة كبيرة في أرباحه بعد انتقاله إلى الدوري السعودي، بفضل عقد قياسي.

ويأتي الجزء الأكبر من دخله من راتبه مع ناديه، فيما تلعب عقود الرعاية دورا أقل، لكنه لا يزال يحتفظ بحضور عالمي قوي رغم مغادرته الملاعب الأوروبية.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي رونالدو ميسي إنتر ميامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

الشعراوي

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

الجنة والنار

8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج

الضريبة العقارية

يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

ترشيحاتنا

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

ياميش رمضان 2026

قبل الزحام.. أماكن بيع ياميش رمضان 2026 وأسعار اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد