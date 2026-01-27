من حلم الاحتفاظ باللقب إلى واقع صادم في أنفيلد.. ليفربول يواجه أسوأ مواسمه

تحول موسم ليفربول من طموح الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى واقع صادم لجماهير أنفيلد، بعدما تراجع الفريق بصورة لافتة وضعته بين أسوأ الحملات في تاريخ المسابقة لحامل اللقب، رغم البداية القوية التي قدمها مع انطلاق الموسم الحالي.

إنفاق قياسي وطموحات بلا حدود

دخل الريدز الموسم بأحلام كبيرة في أول مواسم المدرب الهولندي آرني سلوت، مدعومًا بإنفاق ضخم بلغ نحو 483 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية، وهو رقم قياسي في تاريخ البريميرليج، بعدما تعاقد النادي مع فلوريان فيرتز مقابل 125 مليون يورو، ثم ألكسندر إيزاك مقابل 145 مليون يورو، ما رفع سقف التوقعات لدى الجماهير والمحللين.

بداية مثالية

انعكست الصفقات على نتائج الفريق في الأسابيع الأولى، إذ تصدر ليفربول جدول الترتيب بعد أول خمس جولات بفارق خمس نقاط عن أرسنال، وهو ما منح جماهيره ثقة كبيرة في قدرة الفريق على مواصلة الهيمنة والاحتفاظ باللقب للموسم الثاني تواليًا.

انهيار تدريجي

تبدلت الصورة سريعًا مع مرور الجولات، فبعد 23 مباراة تراجع ليفربول إلى المركز السادس متأخرًا بفارق 14 نقطة عن الصدارة، عقب خسارته أمام بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليبتعد عمليًا عن دائرة المنافسة على اللقب.

أزمة دفاعية وعدم ثبات في الأداء

يعاني الفريق من تراجع واضح في المستوى الدفاعي وغياب الثبات في الأداء من مباراة لأخرى، وهو ما انعكس مباشرة على حصيلة النقاط، لتصبح أقل بكثير مما هو متوقع من حامل لقب يسعى للحفاظ على مكانته في القمة.

ليفربول بين أسوأ حاملي اللقب في التاريخ

تشير بيانات موقع ترانسفير إلى أن رصيد ليفربول البالغ 36 نقطة بعد 23 جولة يضعه ضمن أسوأ الفرق التي حاولت الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه، في موسم بات مصدر إحباط كبير لجماهير النادي.

أفضل نماذج الدفاع عن اللقب في البريميرليج

يظل تشيلسي بقيادة جوزيه مورينيو صاحب أفضل حملة دفاع عن اللقب بعدما جمع 62 نقطة بعد 23 جولة في موسم 2005 و2006 ونجح في الاحتفاظ بالبطولة، بينما حقق مانشستر سيتي 57 نقطة في موسم 2021 و2022، وبلغ مانشستر يونايتد الرصيد نفسه في موسم 1993 و1994، مع حضور متكرر للشياطين الحمر في قائمة أفضل من دافعوا عن اللقب.

أسوأ النماذج التاريخية لحاملي اللقب

على الجانب الآخر يتصدر ليستر سيتي القائمة السلبية بعدما جمع 21 نقطة فقط بعد 23 مباراة في موسم 2016 و2017 عقب تتويجه التاريخي، كما ظهرت أندية ليدز يونايتد وتشيلسي وبلاكبيرن روفرز ضمن أسوأ حملات الدفاع عن اللقب بأرصدة نقاط متواضعة في مواسم مختلفة.

موسم للنسيان في تاريخ الريدز

بدخوله هذه القائمة السلبية يواجه ليفربول واحدًا من أكثر مواسمه إحباطًا في السنوات الأخيرة، بعدما تحول الحلم بالاستمرار على القمة إلى صراع من أجل استعادة التوازن وتفادي الخروج بموسم صفري لا يليق بحامل لقب دخل الموسم بطموحات بلا سقف.