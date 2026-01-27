قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
من حلم الاحتفاظ باللقب إلى واقع صادم في أنفيلد.. ليفربول يواجه أسوأ مواسمه

شعار ليفربول
شعار ليفربول
ولاء خنيزي

تحول موسم ليفربول من طموح الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى واقع صادم لجماهير أنفيلد، بعدما تراجع الفريق بصورة لافتة وضعته بين أسوأ الحملات في تاريخ المسابقة لحامل اللقب، رغم البداية القوية التي قدمها مع انطلاق الموسم الحالي.

إنفاق قياسي وطموحات بلا حدود

دخل الريدز الموسم بأحلام كبيرة في أول مواسم المدرب الهولندي آرني سلوت، مدعومًا بإنفاق ضخم بلغ نحو 483 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية، وهو رقم قياسي في تاريخ البريميرليج، بعدما تعاقد النادي مع فلوريان فيرتز مقابل 125 مليون يورو، ثم ألكسندر إيزاك مقابل 145 مليون يورو، ما رفع سقف التوقعات لدى الجماهير والمحللين.

بداية مثالية

انعكست الصفقات على نتائج الفريق في الأسابيع الأولى، إذ تصدر ليفربول جدول الترتيب بعد أول خمس جولات بفارق خمس نقاط عن أرسنال، وهو ما منح جماهيره ثقة كبيرة في قدرة الفريق على مواصلة الهيمنة والاحتفاظ باللقب للموسم الثاني تواليًا.

انهيار تدريجي

تبدلت الصورة سريعًا مع مرور الجولات، فبعد 23 مباراة تراجع ليفربول إلى المركز السادس متأخرًا بفارق 14 نقطة عن الصدارة، عقب خسارته أمام بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليبتعد عمليًا عن دائرة المنافسة على اللقب.

أزمة دفاعية وعدم ثبات في الأداء

يعاني الفريق من تراجع واضح في المستوى الدفاعي وغياب الثبات في الأداء من مباراة لأخرى، وهو ما انعكس مباشرة على حصيلة النقاط، لتصبح أقل بكثير مما هو متوقع من حامل لقب يسعى للحفاظ على مكانته في القمة.

ليفربول بين أسوأ حاملي اللقب في التاريخ

تشير بيانات موقع ترانسفير إلى أن رصيد ليفربول البالغ 36 نقطة بعد 23 جولة يضعه ضمن أسوأ الفرق التي حاولت الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه، في موسم بات مصدر إحباط كبير لجماهير النادي.

أفضل نماذج الدفاع عن اللقب في البريميرليج

يظل تشيلسي بقيادة جوزيه مورينيو صاحب أفضل حملة دفاع عن اللقب بعدما جمع 62 نقطة بعد 23 جولة في موسم 2005 و2006 ونجح في الاحتفاظ بالبطولة، بينما حقق مانشستر سيتي 57 نقطة في موسم 2021 و2022، وبلغ مانشستر يونايتد الرصيد نفسه في موسم 1993 و1994، مع حضور متكرر للشياطين الحمر في قائمة أفضل من دافعوا عن اللقب.

أسوأ النماذج التاريخية لحاملي اللقب

على الجانب الآخر يتصدر ليستر سيتي القائمة السلبية بعدما جمع 21 نقطة فقط بعد 23 مباراة في موسم 2016 و2017 عقب تتويجه التاريخي، كما ظهرت أندية ليدز يونايتد وتشيلسي وبلاكبيرن روفرز ضمن أسوأ حملات الدفاع عن اللقب بأرصدة نقاط متواضعة في مواسم مختلفة.

موسم للنسيان في تاريخ الريدز

بدخوله هذه القائمة السلبية يواجه ليفربول واحدًا من أكثر مواسمه إحباطًا في السنوات الأخيرة، بعدما تحول الحلم بالاستمرار على القمة إلى صراع من أجل استعادة التوازن وتفادي الخروج بموسم صفري لا يليق بحامل لقب دخل الموسم بطموحات بلا سقف.

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

ترامب والبطريق

وزير البحرية الأمريكية ينشر صورة لترامب مع بطريق.. فما القصة؟

استشهاد 4 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة

استشهاد 4 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة

رئيس وزراء الهند ورئيسة المفوضية الأوروبية و رئيس المجلس الأوروبي

الهند توقع أكبر اتفاقية تجارة حرة في تاريخها مع الاتحاد الأوروبي

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

نجمة الجماهير.. نادية الجندى تخطف الأنظار بفستان أسود

أعراض فيروس نيباه الجديد.. هل يوجد في مصر؟

حظر تاريخي.. فرنسا تمنع الأطفال دون 15 عاما من الدخول لمنصات التواصل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

