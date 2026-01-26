قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر الثاني عالميا.. قفزة قياسية في إنتاج القمح 2025
تأجيل محاكمة الراقصة بوسي في نشر الفسق والفجور لـ 2 فبراير
عباس شومان: الفتوى الرشيدة حصن الأمن الفكري.. والانتماء للوطن أكبر من السياسة
وزير الخارجية السعودي: هناك اختلافات في الرؤى مع الإمارات بشأن اليمن
التميز نهج مؤسسي مستدام.. القابضة للمياه تحصد 9 مراكز بجائزة مصر للتميز الحكومي
التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الذكاء الاصطناعي والصحة النفسية.. دراسة تحذر من الاستخدام المكثف لروبوتات الدردشة

الذكاء الاصطناعي والصحة النفسية.. دراسة تحذر من الاستخدام المكثف لروبوتات الدردشة
الذكاء الاصطناعي والصحة النفسية.. دراسة تحذر من الاستخدام المكثف لروبوتات الدردشة
ولاء خنيزي

تشهد التكنولوجيا الحديثة تطورًا مذهلًا، ومن أبرز مظاهره انتشار روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي أصبح الاعتماد عليها يوميًا جزءًا من حياة الملايين حول العالم، إلا أن دراسة علمية حديثة حذرت من أن الإفراط في استخدامها قد يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق واضطرابات المزاج، خاصة بين البالغين في منتصف العمر، ما يثير تساؤلات حول التأثير النفسي للتفاعل مع التكنولوجيا الحديثة على الصحة العقلية

نتائج الدراسة وأبرز المؤشرات

أظهرت الدراسة المنشورة في مجلة JAMA Network Open أن الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة يوميًا في التفاعل مع برامج الدردشة الآلية كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بغيرهم من المستخدمين، وأكدت النتائج أن الفئة العمرية الأكثر تأثرًا تتراوح بين 45 و64 عامًا، حيث ارتفعت نسبة الخطر لديهم إلى 54%، مقابل 32% للفئة العمرية الأصغر التي تتراوح بين 25 و44 عامًا، ما يعكس تأثر الصحة النفسية بشكل أكبر مع تقدم العمر والاعتماد المكثف على الذكاء الاصطناعي.

رؤية الخبراء للتأثير النفسي

أوضح الدكتور روي بيرليس، مدير مركز الصحة الكمية في مستشفى ماساتشوستس العام، أن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والصحة النفسية ما زالت معقدة، حيث يصعب تحديد ما إذا كان الاعتماد على برامج الدردشة سببًا مباشرًا للاكتئاب، أم أن الأشخاص الذين يعانون مسبقًا من مشكلات نفسية هم الأكثر لجوءًا إليها طلبًا للدعم، وأشار إلى أن الاستخدام المفرط لتلك التقنيات قد يعزز أنماط التفكير السلبية، خاصة عند اللجوء إليها للتنفيس العاطفي دون توجيه علاجي متخصص.

المراهقون والفئات الحساسة

تعتبر مرحلة المراهقة من أكثر الفترات التي تتأثر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، نظرًا لحساسية تطور الدماغ والاجتماعي في تلك المرحلة، وحذرت الدراسة من أن الاعتماد الزائد على التفاعل الرقمي قد يقلل مهارات التواصل الاجتماعي الواقعي لدى المراهقين، ويؤثر على تطورهم النفسي والاجتماعي.

الذكاء الاصطناعي أداة وليس بديلاً للعلاج

رغم التحذيرات، شدد الباحثون على أن الذكاء الاصطناعي ليس ضارًا بطبيعته، بل يمكن أن يكون أداة مفيدة عند استخدامه بشكل معتدل، سواء في التعلم، أو تحسين الإنتاجية، أو تقديم دعم نفسى مؤقت، بشرط عدم استبداله بالعلاقات الإنسانية الحقيقية أو بالعلاج المتخصص، لضمان الحفاظ على التوازن النفسي.

توصيات للحفاظ على صحة عقلية سليمة

ولتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على برامج الدردشة الآلية، قدم الخبراء مجموعة من التوصيات العملية:

  • تحديد وقت يومي محدود للتفاعل مع روبوتات الدردشة.
  • تعزيز التواصل الاجتماعي الواقعي والأنشطة الإنسانية المباشرة.
  • عدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي كمصدر وحيد للدعم النفسي.
  • مراجعة مختص نفسى في حال استمرار مشاعر القلق أو الحزن لضمان الدعم المناسب.
روبوتات الدردشة الذكاء الاصطناعي الصحة النفسية روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي برامج الدردشة الآلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

بداية شهر رمضان 2026

بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إخلاء المدارس ورياض الأطفال في بلدة كفر عقب مع اقتحام إسرائيلي واسع

أحمد عامر

كنوز الكرنك المدفونة.. اكتشافات أثرية تفتح فصلا جديدا من التاريخ

الموبايلات

خبير: سياسة شركات السوشيال تختلف من دولة لأخرى بالقوانين

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد