الذكاء الاصطناعي والصحة النفسية.. دراسة تحذر من الاستخدام المكثف لروبوتات الدردشة

تشهد التكنولوجيا الحديثة تطورًا مذهلًا، ومن أبرز مظاهره انتشار روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي أصبح الاعتماد عليها يوميًا جزءًا من حياة الملايين حول العالم، إلا أن دراسة علمية حديثة حذرت من أن الإفراط في استخدامها قد يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق واضطرابات المزاج، خاصة بين البالغين في منتصف العمر، ما يثير تساؤلات حول التأثير النفسي للتفاعل مع التكنولوجيا الحديثة على الصحة العقلية

نتائج الدراسة وأبرز المؤشرات

أظهرت الدراسة المنشورة في مجلة JAMA Network Open أن الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة يوميًا في التفاعل مع برامج الدردشة الآلية كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بغيرهم من المستخدمين، وأكدت النتائج أن الفئة العمرية الأكثر تأثرًا تتراوح بين 45 و64 عامًا، حيث ارتفعت نسبة الخطر لديهم إلى 54%، مقابل 32% للفئة العمرية الأصغر التي تتراوح بين 25 و44 عامًا، ما يعكس تأثر الصحة النفسية بشكل أكبر مع تقدم العمر والاعتماد المكثف على الذكاء الاصطناعي.

رؤية الخبراء للتأثير النفسي

أوضح الدكتور روي بيرليس، مدير مركز الصحة الكمية في مستشفى ماساتشوستس العام، أن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والصحة النفسية ما زالت معقدة، حيث يصعب تحديد ما إذا كان الاعتماد على برامج الدردشة سببًا مباشرًا للاكتئاب، أم أن الأشخاص الذين يعانون مسبقًا من مشكلات نفسية هم الأكثر لجوءًا إليها طلبًا للدعم، وأشار إلى أن الاستخدام المفرط لتلك التقنيات قد يعزز أنماط التفكير السلبية، خاصة عند اللجوء إليها للتنفيس العاطفي دون توجيه علاجي متخصص.

المراهقون والفئات الحساسة

تعتبر مرحلة المراهقة من أكثر الفترات التي تتأثر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، نظرًا لحساسية تطور الدماغ والاجتماعي في تلك المرحلة، وحذرت الدراسة من أن الاعتماد الزائد على التفاعل الرقمي قد يقلل مهارات التواصل الاجتماعي الواقعي لدى المراهقين، ويؤثر على تطورهم النفسي والاجتماعي.

الذكاء الاصطناعي أداة وليس بديلاً للعلاج

رغم التحذيرات، شدد الباحثون على أن الذكاء الاصطناعي ليس ضارًا بطبيعته، بل يمكن أن يكون أداة مفيدة عند استخدامه بشكل معتدل، سواء في التعلم، أو تحسين الإنتاجية، أو تقديم دعم نفسى مؤقت، بشرط عدم استبداله بالعلاقات الإنسانية الحقيقية أو بالعلاج المتخصص، لضمان الحفاظ على التوازن النفسي.

توصيات للحفاظ على صحة عقلية سليمة

ولتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على برامج الدردشة الآلية، قدم الخبراء مجموعة من التوصيات العملية: