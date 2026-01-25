قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
بأناقة ملفتة.. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والعملات.. الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خبراء يحذرون: الكيتو قد يهدد صحة الكلى

ولاء خنيزي

يشهد نظام الكيتو الغذائي رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُعرض صور “قبل وبعد” للمشاهير وكأن الحمية حل سحري لفقدان الوزن، إلا أن التحذيرات الطبية تتزايد حول المخاطر المحتملة لهذا النظام على صحة الكلى، خصوصًا عند اتباعه دون إشراف طبي، وفقًا لتقرير نشره موقع "Onlymyhealth".

ما هو الكيتو وكيف يعمل؟

يعتمد الكيتو على حالة تعرف بـ"الكيتوزية"، حيث يبدأ الجسم بحرق الدهون بدلًا من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، لتحقيق ذلك، يزيد المتبعون من نسبة الدهون والبروتين ويقللون الكربوهيدرات بشكل كبير، هذا التغيير قد يؤدي إلى فقدان سريع للوزن، لكنه يضع ضغطًا إضافيًا على الأعضاء الحيوية، وخصوصًا الكلى.

تأثير الكيتو على الكلى

الكلى مسؤولة عن تصفية الفضلات من الدم. وعندما يزداد استهلاك البروتين بشكل كبير، تضطر الكلى للعمل بجهد أكبر للتخلص من منتجات البروتين الثانوية مثل اليوريا. هذا الجهد الإضافي قد يؤدي إلى إرهاق الكلى تدريجيًا، ويكون أكثر خطورة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل كلوية مبكرة أو لديهم تاريخ عائلي لأمراض الكلى.

الجفاف وحصوات الكلى

من المخاطر الأخرى لنظام الكيتو، الجفاف الناتج عن انخفاض الكربوهيدرات، مما يؤدي إلى فقدان الجسم للماء والإلكتروليتات. هذا يقلل كمية الدم الواصلة إلى الكلى، ما قد يؤثر على أدائها ويساهم في تكوّن حصوات الكلى نتيجة ارتفاع مستويات الكالسيوم وحمض اليوريك في البول.

نقص العناصر الغذائية والآثار طويلة المدى

الاعتماد على البروتين والدهون مع تقليل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة قد يؤدي إلى نقص في الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية لوظائف الكلى. كما أن الدهون الضارة قد ترفع مستوى الكوليسترول وتضعف الأوعية الدموية المغذية للكلى، ما يزيد من المخاطر على المدى الطويل.

نصائح للحفاظ على صحة الكلى

يوصي الخبراء باتباع الكيتو بحذر، مع موازنة البروتين والدهون الصحية، وإدراج الفواكه والخضراوات، والحفاظ على شرب الماء بكميات كافية. كما يوصى بإجراء فحوصات دم وبول دورية لمتابعة وظائف الكلى، لضمان الاستفادة من الحمية دون الإضرار بالصحة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

مانشيستر يونايتد

مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

الأهلي

الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

بالصور

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

