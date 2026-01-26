طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم

في أجواء تتسم بعدم الاستقرار، أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات مهمة بشأن حالة الطقس اليوم، محذّرة من تداعيات مباشرة قد تمس سلامة المواطنين، خاصة على الطرق السريعة والمناطق الساحلية، إلى جانب تأثيرات صحية محتملة على مرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد تقلبات جوية ملحوظة ناتجة عن نشاط قوي للرياح، ما يستدعي رفع درجة الاستعداد والحذر خلال ساعات اليوم.

رياح محملة بالأتربة.. والرؤية على المحك

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا ملحوظًا للرياح، تتراوح سرعته بين 35 و45 كيلومترًا في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المفتوحة.

وتشمل التحذيرات:

انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق.

تأثر الطرق الصحراوية والسريعة بشكل مباشر.

امتداد الأتربة إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والدلتا، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

وحذّرت الأرصاد قائدي المركبات من مخاطر القيادة في ظل هذه الأجواء، داعية إلى الالتزام بالسرعات الآمنة وزيادة مسافات الأمان.

البحر المتوسط هائج.. وتعليق الأنشطة البحرية

لم تقتصر التحذيرات على اليابسة، إذ أشارت الهيئة إلى اضطراب واضح في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

تفاصيل الحالة البحرية:

ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 إلى 4 أمتار.

تأثر السواحل من السلوم حتى الإسكندرية مرورًا بمطروح والعلمين.

توصية بتجنب الصيد وكافة الأنشطة البحرية لحين تحسن الأحوال الجوية.

تحذير صحي خاص.. الفئات الأكثر عرضة للخطر

وجّهت هيئة الأرصاد تحذيرًا مباشرًا لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية وأمراض الصدر، بسبب الرياح المحملة بالأتربة، مؤكدة أن هذه الفئات هي الأكثر تأثرًا بتقلبات الطقس الحالية.

نصائح عاجلة لمرضى الحساسية:

البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

ارتداء الكمامات عند التعرض للهواء الخارجي.

تجنب التدخين ومصادر التلوث.

الالتزام بالأدوية وفق تعليمات الطبيب.

درجات حرارة أعلى من المعدل رغم برودة الصباح

وأوضحت الأرصاد أن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام، حيث: