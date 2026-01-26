قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجان النوعية بالنواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء والمهن الرياضية
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
صراعات مفتوحة في ختام الجولة 18 بدوري روشن.. النصر في اختبار مختلف أمام التعاون.. الاتحاد يبحث عن طوق النجاة.. ومعركة خاصة فى القاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم

طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
ولاء خنيزي

في أجواء تتسم بعدم الاستقرار، أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات مهمة بشأن حالة الطقس اليوم، محذّرة من تداعيات مباشرة قد تمس سلامة المواطنين، خاصة على الطرق السريعة والمناطق الساحلية، إلى جانب تأثيرات صحية محتملة على مرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد تقلبات جوية ملحوظة ناتجة عن نشاط قوي للرياح، ما يستدعي رفع درجة الاستعداد والحذر خلال ساعات اليوم.

رياح محملة بالأتربة.. والرؤية على المحك

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا ملحوظًا للرياح، تتراوح سرعته بين 35 و45 كيلومترًا في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المفتوحة.

وتشمل التحذيرات:

  • انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق.
  • تأثر الطرق الصحراوية والسريعة بشكل مباشر.
  • امتداد الأتربة إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والدلتا، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

وحذّرت الأرصاد قائدي المركبات من مخاطر القيادة في ظل هذه الأجواء، داعية إلى الالتزام بالسرعات الآمنة وزيادة مسافات الأمان.

البحر المتوسط هائج.. وتعليق الأنشطة البحرية

لم تقتصر التحذيرات على اليابسة، إذ أشارت الهيئة إلى اضطراب واضح في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

تفاصيل الحالة البحرية:

  • ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 إلى 4 أمتار.
  • تأثر السواحل من السلوم حتى الإسكندرية مرورًا بمطروح والعلمين.

توصية بتجنب الصيد وكافة الأنشطة البحرية لحين تحسن الأحوال الجوية.

تحذير صحي خاص.. الفئات الأكثر عرضة للخطر

وجّهت هيئة الأرصاد تحذيرًا مباشرًا لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية وأمراض الصدر، بسبب الرياح المحملة بالأتربة، مؤكدة أن هذه الفئات هي الأكثر تأثرًا بتقلبات الطقس الحالية.

نصائح عاجلة لمرضى الحساسية:

  • البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
  • ارتداء الكمامات عند التعرض للهواء الخارجي.
  • تجنب التدخين ومصادر التلوث.
  • الالتزام بالأدوية وفق تعليمات الطبيب.

درجات حرارة أعلى من المعدل رغم برودة الصباح

وأوضحت الأرصاد أن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام، حيث:

  • تسجل القاهرة والسواحل الشمالية نحو 24 درجة مئوية.
  • تصل درجات الحرارة في محافظات الصعيد إلى 26 درجة.
  • يسود طقس شديد البرودة صباحًا، يتحول إلى دافئ نسبيًا خلال ساعات النهار.
طقس حالة الطقس الطقس اليوم حالة الطقس اليوم طقس اليوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية هيئة الارصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

شوبير

هل ده منطقي؟.. شوبير يحسم الجدل بشأن مهاجم الأهلي

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

ترشيحاتنا

الأردن

الأردن يطلق معسكرات الحسين الشتوية لتعزيز مهارات الشباب ومشاركتهم

الجيش السوري

اشتباكات حادة بين الجيش السوري وقسد غرب مدينة عين عيسى

إيران

الخارجية الإيرانية: إذا تعرضنا لأي اعتداء الرد سيكون حاسما وشاملا

بالصور

بشرتها تشعل الغيرة بين الفتيات.. مي عز الدين تثير التساؤلات حول البوتكس والفلير

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

في ذكراها .. معلومات رقمية عن السندريلا سعاد حسني

سعاد حسني
سعاد حسني
سعاد حسني

كيف تعرف أنك مصاب بأزمة قلبية؟.. احذر هذه الأعراض فورا

اعراض الأزمة القلبية عند النساء
اعراض الأزمة القلبية عند النساء
اعراض الأزمة القلبية عند النساء

شاهد.. صور من كواليس بابا وماما جيران

بابا وماما جيران
بابا وماما جيران
بابا وماما جيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد