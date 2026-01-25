تعاقدات محسوبة.. وليد صلاح الدين يوضح استراتيجية الأهلي في سوق الانتقالات

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن ملامح السياسة التي تنتهجها إدارة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أن النادي يتحرك وفق رؤية متوازنة تعتمد على الاحتياجات الفنية الحقيقية، دون الانجراف وراء صفقات عشوائية أو أرقام مبالغ فيها يتم تداولها إعلاميًا.

صفقات يناير تحت المجهر: لا تعاقد لمجرد التعاقد

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، شدد وليد صلاح الدين على صعوبة التعاقد مع مهاجم مميز في فترة الانتقالات الشتوية، موضحًا أن الأندية نادرًا ما تفرط في مهاجميها الأساسيين منتصف الموسم، وأضاف:

«التعاقد مع مهاجم قوي في يناير أمر معقد للغاية، ولا نفضل إبرام صفقة لمجرد إرضاء الرأي العام دون إضافة فنية حقيقية».

سياسة الأهلي تجاه المواهب الشابة: الصبر أولًا

وتناول مدير الكرة بالأهلي ملف اللاعبين الشباب، مؤكدًا أن سياسة النادي لا تقوم على الدفع الفوري بالمواهب الجديدة، بل على إعدادهم بشكل تدريجي. وعن عودة الفاخوري، أوضح أن عدم مشاركته مباشرة لا يعني تهميشه، قائلًا:

«من الطبيعي ضم لاعب شاب دون الاعتماد عليه فورًا، فهؤلاء يمثلون مستقبل النادي، وفرصتهم ستأتي في التوقيت المناسب».

ملف تجديد العقود: الاستمرارية أولوية

وعن ملف تجديد العقود، أكد وليد صلاح الدين أن أحمد نبيل كوكا، وأحمد عبد القادر، وحسين الشحات، مستمرون مع الفريق حتى نهاية تعاقداتهم الحالية، مشيرًا إلى أنهم أبناء النادي ويتم التواصل معهم بشكل دائم، مع وجود اختلافات محتملة في بعض التفاصيل المالية.

حقيقة أرقام العقود: شائعات بلا أساس

وحسم مدير الكرة بالأهلي الجدل المثار حول الأرقام المتداولة بشأن رواتب وعقود اللاعبين، نافيًا صحتها بشكل قاطع، وقال:

«كل ما يُقال عن أرقام خيالية مثل 20 أو 40 مليون جنيه غير صحيح تمامًا، هذه معلومات مغلوطة بنسبة 100%، والنادي يفرض سيطرة كاملة على ملف العقود».

لا مفاوضات ولا مزادات: الأهلي يغلق الباب

كما نفى وليد صلاح الدين وجود أي مفاوضات مع اللاعب حامد حمدان، مؤكدًا أن الجهاز الفني فضّل الاعتماد على العناصر المتاحة في خط الوسط، ولا توجد أي مزادات أو منافسة مع أندية أخرى لضم حامد حمدان أو الفاخوري.