تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، كثير من الناس يجدون صعوبة في الحفاظ على الترطيب الكافي للجسم. الإكثار من مشروبات الكافيين مثل الشاي والقهوة، مع قلة شرب الماء، يؤدي إلى جفاف البشرة، فقدان النشاط، والشعور بالتعب. جفاف الجسم لا يؤثر فقط على مظهرك، بل يمكن أن يقلل من طاقتك ويضعف مناعتك. ولحسن الحظ، هناك طرق بسيطة وفعّالة للحفاظ على الترطيب وتعزيز المناعة خلال هذا الموسم، وفقًا لموقع "Ndtv".

1. كوب ماء دافئ مع الليمون صباحًا

يُعد شرب الماء البارد في الشتاء أمرًا صعبًا على الكثيرين، لذلك ينصح بتناول كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون والعسل في الصباح. هذا المشروب يمد الجسم بالترطيب المطلوب، ويعزز مناعة الجسم ضد الأمراض الموسمية، كما ينشط الجسم بشكل طبيعي. بالإضافة إلى ذلك، يهدئ الحلق ويعمل كبديل لطيف ومغذٍ لمشروبات الكافيين مثل القهوة والشاي.

2. المشروبات العشبية

النعناع، البابونج، والزنجبيل ليست مجرد مشروبات دافئة، بل تمنح الجسم كمية جيدة من السوائل، ويعادل كل كوب تقريبًا كوبًا كاملًا من الماء. بخار هذه المشروبات يساعد أيضًا على حماية البشرة من البكتيريا والجفاف، كما تُعد بديلًا صحيًا للمنبهات التي قد تزيد من فقدان السوائل.

3. الشوربات والفواكه الموسمية

الشتاء غني بالفواكه والخضروات الموسمية الغنية بالماء مثل البرتقال، الليمون، والجزر الأحمر. تناولها كوجبات خفيفة أو إضافة الشوربات الدافئة إلى النظام الغذائي اليومي يساعد على ترطيب الجسم وتلبية احتياجاته من السوائل، مع تعزيز المناعة والحفاظ على النشاط والحيوية.

4. الإلكتروليتات ضرورية للجسم

الماء وحده لا يكفي دائمًا، إذ يحتاج الجسم إلى الإلكتروليتات الأساسية مثل الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، والكلوريد. هذه العناصر تساعد على توازن السوائل في الجسم، دعم حركة العضلات، والحفاظ على الطاقة. أقراص الإلكتروليتات الفوارة تمثل خيارًا عمليًا لاستعادة الترطيب بسرعة وبسهولة، دون إرهاق الجهاز الهضمي.

5. ضبط التنبيهات لشرب الماء

غالبًا ما ننسى شرب الماء لساعات طويلة في الشتاء، لكن يمكن التغلب على ذلك باستخدام التنبيهات على الهاتف أو الساعة الذكية. ضبط ثلاثة أو أربعة تنبيهات يوميًا يساعد على الحفاظ على الترطيب المستمر للجسم ويعزز النشاط والطاقة طوال اليوم، حتى لو لم تشعر بالعطش.