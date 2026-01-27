ليفربول يضع شرطا وحيدا لرحيل روبرتسون إلى توتنهام

يتابع نادي توتنهام الإنجليزي باهتمام ملف التعاقد مع الظهير الأيسر الأسكتلندي آندي روبرتسون، لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقًا للصحفي بن جاكوبس، فقد توصل الناديان إلى اتفاق مبدئي يتيح انتقال روبرتسون إلى توتنهام مقابل نحو 5 ملايين جنيه إسترليني شامل الإضافات، إلا أن الصفقة لم تحصل بعد على الموافقة النهائية سواء من إدارة ليفربول أو اللاعب نفسه.

ويضع ليفربول شرطًا أساسيًا لإتمام الصفقة، وهو التعاقد مع بديل مناسب في مركز الظهير الأيسر قبل السماح برحيل روبرتسون، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، ما يعقد عملية انتقاله مؤقتًا.

وتواجه إدارة “الريدز” صعوبة في استعادة كوستاس تسيميكاس المعار حاليًا إلى روما، نظرًا لعدم وجود بند يسمح بقطع الإعارة، بينما يرفض النادي الإيطالي الاستغناء عن اللاعب إلا بعد التعاقد مع ظهير أيسر جديد.

كان روما قد تقدم بعرض قيمته 7 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع ديفيد مولر وولف، لكنه قوبل بالرفض، ليواصل الفريق الإيطالي البحث عن خيارات أخرى في هذا المركز الحيوي.

ورغم التعقيدات، يسود الهدوء داخل ليفربول وبين روبرتسون نفسه بشأن مستقبله، مع احتمالية إعادة فتح المفاوضات مع توتنهام حال نجح روما في التعاقد مع ظهير أيسر جديد قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وفي حال فشل ذلك، سيبقى اللاعب ضمن صفوف ليفربول للموسم الحالي.

وأشادت إدارة ليفربول باحترافية روبرتسون، خاصة بعد إبلاغه بتعليق انتقاله مؤقتًا إلى توتنهام، والذي كان من المخطط أن يتم بعد مباراة ليفربول أمام كاراباخ في دوري أبطال أوروبا.

يبقى ملف آندي روبرتسون من أبرز الملفات التي تتابعها الأندية الإنجليزية، مع ترقب القرارات القادمة من روما خلال الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات الشتوية.