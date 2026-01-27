نجم بنفيكا: الفوز على ريال مدريد هدفنا الأول.. وجاهزون للتحدي الأوروبي

تحدث الدولي الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، قائد فريق بنفيكا البرتغالي، عن المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء على ملعب بنفيكا.

وأكد أوتامندي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الانتقادات التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الماضية لم تكن مصدر إزعاج، بل شكلت دافعًا إضافيًا، موضحًا أن الجماهير تعيش نفس مشاعر اللاعبين ومن حقها المطالبة بالأفضل، مشددًا على أن العمل الجاد هو السبيل الوحيد لتجاوز المراحل الصعبة.

وأشار قائد بنفيكا إلى التزامه الكامل داخل النادي، مؤكدًا حرصه على تقديم نفسه كنموذج للاعبين الشباب داخل التدريبات، ومشددًا على أهمية دور أصحاب الخبرات في تحديد متطلبات النجاح داخل الفريق، لافتًا إلى أن الوصول للقمة قد يكون سهلًا لكن الاستمرار فيها هو التحدي الأكبر.

وتطرق أوتامندي إلى حظوظ فريقه في التأهل، مؤكدًا أن الفوز على ريال مدريد هو الهدف الأول، على أن يتم انتظار بقية النتائج بعد ذلك، مشددًا على أن تركيز الفريق ينصب بالكامل على تحقيق الانتصار.

وعن المنافسة داخل خط الدفاع، أوضح أن جميع اللاعبين يمتلكون إمكانيات مميزة وصفات مختلفة، وهو ما يخلق منافسة صحية تصب في مصلحة الفريق.

كما تحدث عن خطورة ريال مدريد، مؤكدًا أن إيقاف كيليان مبابي لن يكون المهمة الوحيدة، لأن الفريق الإسباني يضم العديد من العناصر المميزة، وهو ما يتطلب تقديم أداء متكامل على المستويين الدفاعي والهجومي.

واختتم أوتامندي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاحترافية داخل وخارج الملعب، والاهتمام بالتفاصيل اليومية مثل النظام الغذائي والتدريبات، مشددًا على أن الواقعية والتركيز عنصران أساسيان في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.