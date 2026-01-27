قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيفيل تحذر من تهديد الهدوء في جنوب لبنان بعد تسجيل آلاف الانتهاكات للقرار 1701
هانيا الحمامى تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026
محكوم عليها بالحبس .. الداخلية تكشف حقيقة إحتجاز فنانة داخل وحدة مرور
مفتي الجمهورية ينعى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق
طنط غيرانة مني | وفاء صادق تكشف موقفا صادمًا لـ سميرة أحمد في مسلسل شهير
تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتدهور الرؤية.. وتوجيهات لمرضى الحساسية بارتداء الكمامات
وول ستريت جورنال: كبار شركاء أمريكا التجاريون يوجهون أنظارهم الآن نحو الصين
تبسمك صدقة.. خالد الجندي: الإسلام قد يجعل ملامح وجه الإنسان سببا لدخول الجنة
أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام
انطلاق مباراة الأهلي ودجلة بالدوري المصري
وزير التعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يستعرضان جهود إصلاح المنظومة التعليمية
غدا.. بوتين يبحث مع الشرع الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نجم بنفيكا: الفوز على ريال مدريد هدفنا الأول.. وجاهزون للتحدي الأوروبي

ريال مدريد وبنفيكا
ريال مدريد وبنفيكا
حمزة شعيب

تحدث الدولي الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، قائد فريق بنفيكا البرتغالي، عن المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء على ملعب بنفيكا.

وأكد أوتامندي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الانتقادات التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الماضية لم تكن مصدر إزعاج، بل شكلت دافعًا إضافيًا، موضحًا أن الجماهير تعيش نفس مشاعر اللاعبين ومن حقها المطالبة بالأفضل، مشددًا على أن العمل الجاد هو السبيل الوحيد لتجاوز المراحل الصعبة.

وأشار قائد بنفيكا إلى التزامه الكامل داخل النادي، مؤكدًا حرصه على تقديم نفسه كنموذج للاعبين الشباب داخل التدريبات، ومشددًا على أهمية دور أصحاب الخبرات في تحديد متطلبات النجاح داخل الفريق، لافتًا إلى أن الوصول للقمة قد يكون سهلًا لكن الاستمرار فيها هو التحدي الأكبر.

وتطرق أوتامندي إلى حظوظ فريقه في التأهل، مؤكدًا أن الفوز على ريال مدريد هو الهدف الأول، على أن يتم انتظار بقية النتائج بعد ذلك، مشددًا على أن تركيز الفريق ينصب بالكامل على تحقيق الانتصار.

وعن المنافسة داخل خط الدفاع، أوضح أن جميع اللاعبين يمتلكون إمكانيات مميزة وصفات مختلفة، وهو ما يخلق منافسة صحية تصب في مصلحة الفريق.

كما تحدث عن خطورة ريال مدريد، مؤكدًا أن إيقاف كيليان مبابي لن يكون المهمة الوحيدة، لأن الفريق الإسباني يضم العديد من العناصر المميزة، وهو ما يتطلب تقديم أداء متكامل على المستويين الدفاعي والهجومي.

واختتم أوتامندي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاحترافية داخل وخارج الملعب، والاهتمام بالتفاصيل اليومية مثل النظام الغذائي والتدريبات، مشددًا على أن الواقعية والتركيز عنصران أساسيان في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

ندوة لدار الإفتاء

"الأمن الفكري ودور المؤسسات الدينية".. ندوة لدار الإفتاء بمعرض الكتاب

فعاليات دوري الأئمة النجباء بأكاديمية الأوقاف

ختام التصفيات قبل النهائية لدوري الأئمة النجباء بأكاديمية الأوقاف الدولية

الدعاء

فتاوى وأحكام| هل يستجاب الدعاء في ليلة النصف من شعبان؟.. هل التسبيحة في شهر شعبان ورمضان خير من ألف بغيره؟..هل الذهب المخصص للزينة عليه زكاة؟

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

