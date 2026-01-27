الظهور الأول لـ عبد الرحمن مجدي في تدريبات الاتحاد السكندري.. صور

شارك الإعلامي أمير هشام لقطة من ظهور عبد الرحمن مجدي في تدريبات الاتحاد السكندري اليوم من داخل التتش.

عبد الرحمن مجدي

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الظهور الأول لـ عبد الرحمن مجدي في تدريبات الاتحاد السكندري عقب انتقاله من بيراميدز".

وظهر عبد الرحمن مجدي في الصورة داخل التشش مع الفريق في التدريبات اليومية.

وأتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن مجدى لاعب نادى بيراميدز ، والذى يُجيد اللاعب في مركز لاعب الوسط المهاجم، وذلك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

جاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة الكابتن عبد الظاهر السقا المشرف العام على الفريق وتامر مصطفى المدير الفني للفريق