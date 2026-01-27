أربيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لنادي ريال مدريد قائمته لخوض مباراة بنفيكا في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب ألكسندر أرنولد عن قائمة ريال مدريد وسط عدة تقارير تؤكد طلب المدرب من اللاعب الرحيل في يناير الجاري.

فيما يغيب أنطونيو روديجر وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي :

حراسة المرمى: تيبو كورتوا- أندريه لونين- فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال- ديفيد ألابا- راؤول أسينسيو- ألفارو كاريراس- فران جارسيا- دين هويسين- دييجو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام- إدواردو كامافينجا- فيديريكو فالفيردي- أوريلين تشاوميني- أردا جولر- داني سيبايوس- خورخي سيستيرو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي- رودريجو- جونزالو جارسيا- براهيم دياز- فرانكو ماستانتونو.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا غدا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.