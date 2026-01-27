قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«واشنطن بوست»: ترامب يُخفف من لهجته حول أعمال العنف في مينيابوليس وسط دعوات للمساءلة
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
ليلة الحسم الأوروبي.. أرقام تاريخية وصدامات مصيرية تهدد عمالقة دوري الأبطال

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأوروبية مساء الأربعاء إلى ليلة ختامية من العيار الثقيل في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 مع إسدال الستار على مرحلة الدوري في جولة تحمل بين طياتها مزيجا من الإثارة والحسابات المعقدة حيث تتقاطع الأرقام القياسية مع صراع البقاء قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وتقام جميع مباريات الجولة الثامنة والأخيرة في توقيت واحد في مشهد يعكس حجم التوتر والترقب مع انتظار الجماهير لحسم مراكز التأهل المباشر إلى دور الـ16 وتحديد هوية الفرق التي ستواصل المشوار عبر الملحق وأخرى ستودع البطولة مبكرًا.

مواجهات نارية في ليلة واحدة

تشهد الجولة الختامية مواجهات بارزة حيث يستضيف ليفربول فريق كاراباخ على ملعب أنفيلد بينما يواجه مانشستر سيتي نظيره جلطة سراي على ملعب الاتحاد في حين يحل أرسنال ضيفا على كايرات الكازاخستاني في مباريات تحمل طابعا مختلفا لكل فريق ما بين البحث عن رقم تاريخي أو تأكيد الصدارة أو الهروب من مفاجآت غير متوقعة.

هالاند يطارد أسطورة مانشستر سيتي

يخوض النرويجي إيرلينج هالاند مواجهة جلطة سراي وعينه على دخول تاريخ مانشستر سيتي من أوسع أبوابه إذ بات على بعد هدفين فقط من معادلة رقم الأسطورة سيرجيو أجويرو كأكثر لاعبي السيتي تسجيلًا للأهداف على ملعب الاتحاد في دوري أبطال أوروبا برصيد 23 هدفًا.

ويمتلك هالاند سجلا تهديفيا مذهلا على أرضه في البطولة بعدما سجل 35 هدفًا في 27 مباراة منها 21 هدفًا في 18 مواجهة على ملعب الاتحاد ما يجعل تسجيل هاتريك في الجولة الأخيرة كفيلا بمنحه رقما تاريخيا جديدا وترسيخ مكانته كأحد أعظم مهاجمي البطولة في العصر الحديث.

سلوت يقترب من كتابة تاريخ جديد مع ليفربول

على الجانب الآخر يقف المدرب الهولندي آرني سلوت على أعتاب إنجاز فريد مع ليفربول إذ يسعى الفريق الأحمر لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16 وتحقيق فوز جديد يرفع معدل انتصارات سلوت في دوري الأبطال إلى أرقام غير مسبوقة.

وحقق ليفربول تحت قيادة سلوت الفوز في 13 مباراة من أصل 17 خاضها في البطولة منذ عام 2024 بنسبة فوز بلغت 76.5% وهي الأعلى بين جميع المدربين الحاليين الذين خاضوا 10 مباريات أو أكثر.

وفي حال الفوز على كاراباخ سترتفع النسبة إلى 77.8% ليقترب المدرب الهولندي من رقم قياسي جديد في تاريخ النادي الأوروبي.

أرسنال وحلم الكمال الأوروبي

بدوره يملك أرسنال فرصة تاريخية لدخول سجل مميز في دوري أبطال أوروبا حيث يمكن لفريق ميكيل أرتيتا أن يصبح ثاني فريق إنجليزي يحقق 8 انتصارات متتالية في البطولة بعد مانشستر سيتي والأول الذي يحقق هذا الإنجاز بفارق هدفين أو أكثر في كل مباراة.

ورغم ضمان الجانرز التأهل فإنهم يسعون لتصدر المجموعة خاصة أن كايرات ألماتي يعد من أضعف الفرق دفاعيا في البطولة بعد استقباله 19 هدفًا حتى الآن وهو الرقم الأعلى بين جميع المشاركين.

حسابات معقدة ونظام صارم

وفقا لنظام البطولة تتأهل الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16 بينما تخوض الأندية من المركز التاسع وحتى الـ24 مواجهات إقصائية فاصلة خلال شهر فبراير المقبل لاستكمال عقد المتأهلين.

وحتى الآن ضمن أرسنال وبايرن ميونخ فقط التأهل المباشر فيما حسم 13 ناديًا آخرين على الأقل التأهل إلى مرحلة الملحق بينما تأكد خروج 4 فرق رسميًا من مرحلة الدوري أبرزها آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براغ وفياريال وكايرات الكازاخستاني.

كبار أوروبا تحت ضغط الإقصاء المبكر

اللافت في الجولة الأخيرة أن 17 ناديا لا يزالون مهددين بالإقصاء في مقدمتهم بوروسيا دورتموند صاحب المركز الـ16 الذي يصطدم بإنتر ميلان في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

كما يواجه أولمبيك مارسيليا خطر الخروج المبكر وهو بطل نسخة 1993 إذ يحتل المركز الـ19 قبل مواجهة صعبة أمام كلوب بروج بينما يقف باير ليفركوزن في موقف لا يقل تعقيدا قبل مباراته أمام فياريال.

ولا تقل معاناة نابولي الذي يحتل المركز الـ25 حيث يدرك الفريق الإيطالي أن أي تعثر جديد يعني وداع البطولة مبكرًا وهو ما قد ينعكس على مستقبل الفريق ماليًا وفنيًا تحت قيادة أنطونيو كونتي.

كما يبرز موناكو وبنفيكا ضمن قائمة الأندية المهددة في ليلة قد تحمل مفاجآت مدوية تعيد رسم خريطة المنافسة الأوروبية.

