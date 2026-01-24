قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
مسرح أمريكي يلغي عرضًا فنيا إسرائيليا رفضًا للإبادة في قطاع غزة
الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ
إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حاسوب أوبتا العملاق يتوقع المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
أحمد أيمن

تُظهر التوقعات الحديثة التي وضعها حاسوب شركة أوبتا المتخصّصة في الإحصاءات الرياضية صورةً واضحة لمراكز الفرق في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، قبل انطلاق الجولة الختامية من هذه المرحلة. 

وتعتمد هذه التوقعات على قاعدة البيانات الضخمة التي تمتلكها أوبتا حول نتائج المباريات والأداء العام للأندية في البطولة الحالية. 

توقعات دوري أبطال أوروبا 

تحدد القواعد الجديدة في هذه النسخة أن الفرق الثمانية الأولى في الترتيب تتأهل مباشرة إلى دور الـ16، بينما تتنافس الفرق التي تحتل المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين في ملحق من مباراتي ذهاب وإياب لتأمين بقية بطاقات دور الـ16، أما الفرق التي تنهي في المركز 25 وما بعده فتغادر المنافسة نهائيًا. 

حسب نتائج حاسوب أوبتا حتى الآن، فإن نادي أرسنال الإنجليزي يتصدر الترتيب بنسبة تأهل مباشرة 100%، يليه بايرن ميونخ الألماني بنفس النسبة، ما يؤكد سيطرة الفريقين على الصدارة قبل الجولة الأخيرة وجاء ليفربول في المركز الثالث بنسبة 94.51%، ما يعزز فرصه الكبيرة في تجاوز الدور الأول. 

في المرتبة الرابعة يتوقع أن يكون ريال مدريد الإسباني بنسبة 83.96%، يليه برشلونة بنسبة 79.8%، ما يشير إلى المنافسة القوية التي تخوضها الأندية الإسبانية الكبرى في البطولة. 

ويظهر كل من توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد ضمن قائمة الفرق التي يُتوقع أن تنهي في المراكز الثمانية الأولى، وإن كانت الاحتمالات متفاوتة بينهم بحسب الأداء الحالي. 

مفاجأة في توقعات دوري الأبطال

من المفاجآت الواردة في التوقعات أن باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب في النسخة الماضية، قد لا يضمن التأهل المباشر، ويُتوقع أن يقبع في المركز التاسع ويخوض الملحق، مما يشكل صدمة للجماهير بعد الأداء غير المستقر للفريق في مرحلة الدوري. 

ويتوقع أن يحتل إنتر ميلان الإيطالي المركز الخامس عشر، مما يلقي به أيضًا في معترك ملحق التأهل. 

أما في أدنى الترتيب، فتشير بيانات أوبتا إلى احتمالات خروج عدد من الأندية من البطولة قبل الوصول إلى مراحل الإقصاء، من بينها أندية بارزة مثل أياكس أمستردام، إلى جانب فرق مثل فياريال، سلافيا براغ، أينتراخت فرانكفورت، بنفيكا، يونيون سان جيلواز، كوبنهاغن، وأيندهوفن وغيرها. 

دوري أبطال أوروبا توقعات دوري أبطال أوروبا توقعات الحاسوب العملاق ليفربول مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

ننشر نص كلمة الرئيس السيسي في الذكرى 74 لـ عيد الشرطة

وزير التربية والتعليم

مناسبة وطنية خالدة .. وزير التعليم يهنئ الرئيس بالذكرى 74 لعيد الشرطة

البابا تواضروس

الكنيسة القبطية تهنئ رجال الشرطة وتثمن دورهم في حفظ أمن وأمان مصر والمصريين

بالصور

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي

أسباب التهاب القولون.. من العدوى إلى المناعة وضعف تدفق الدم

التهاب القولون
التهاب القولون
التهاب القولون

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد