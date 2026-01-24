حاسوب أوبتا العملاق يتوقع المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تُظهر التوقعات الحديثة التي وضعها حاسوب شركة أوبتا المتخصّصة في الإحصاءات الرياضية صورةً واضحة لمراكز الفرق في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، قبل انطلاق الجولة الختامية من هذه المرحلة.

وتعتمد هذه التوقعات على قاعدة البيانات الضخمة التي تمتلكها أوبتا حول نتائج المباريات والأداء العام للأندية في البطولة الحالية.

توقعات دوري أبطال أوروبا

تحدد القواعد الجديدة في هذه النسخة أن الفرق الثمانية الأولى في الترتيب تتأهل مباشرة إلى دور الـ16، بينما تتنافس الفرق التي تحتل المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين في ملحق من مباراتي ذهاب وإياب لتأمين بقية بطاقات دور الـ16، أما الفرق التي تنهي في المركز 25 وما بعده فتغادر المنافسة نهائيًا.

حسب نتائج حاسوب أوبتا حتى الآن، فإن نادي أرسنال الإنجليزي يتصدر الترتيب بنسبة تأهل مباشرة 100%، يليه بايرن ميونخ الألماني بنفس النسبة، ما يؤكد سيطرة الفريقين على الصدارة قبل الجولة الأخيرة وجاء ليفربول في المركز الثالث بنسبة 94.51%، ما يعزز فرصه الكبيرة في تجاوز الدور الأول.

في المرتبة الرابعة يتوقع أن يكون ريال مدريد الإسباني بنسبة 83.96%، يليه برشلونة بنسبة 79.8%، ما يشير إلى المنافسة القوية التي تخوضها الأندية الإسبانية الكبرى في البطولة.

ويظهر كل من توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد ضمن قائمة الفرق التي يُتوقع أن تنهي في المراكز الثمانية الأولى، وإن كانت الاحتمالات متفاوتة بينهم بحسب الأداء الحالي.

مفاجأة في توقعات دوري الأبطال

من المفاجآت الواردة في التوقعات أن باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب في النسخة الماضية، قد لا يضمن التأهل المباشر، ويُتوقع أن يقبع في المركز التاسع ويخوض الملحق، مما يشكل صدمة للجماهير بعد الأداء غير المستقر للفريق في مرحلة الدوري.

ويتوقع أن يحتل إنتر ميلان الإيطالي المركز الخامس عشر، مما يلقي به أيضًا في معترك ملحق التأهل.

أما في أدنى الترتيب، فتشير بيانات أوبتا إلى احتمالات خروج عدد من الأندية من البطولة قبل الوصول إلى مراحل الإقصاء، من بينها أندية بارزة مثل أياكس أمستردام، إلى جانب فرق مثل فياريال، سلافيا براغ، أينتراخت فرانكفورت، بنفيكا، يونيون سان جيلواز، كوبنهاغن، وأيندهوفن وغيرها.