ريال مدريد في اختبار حاسم أمام بنفيكا اليوم بدوري أبطال أوروبا
حكم أخذ الزوجة أقساط التأمين من مصروف البيت دون علم الزوج .. عطية لاشين يوضح
أقل سعر للدولار اليوم الأربعاء 28 -1- 2026
روسيا تعلن تدمير مركز قيادة أوكراني في سومي وإصابة عدد من الضباط
أبو العينين: «مدبولي» نموذج لرئيس الوزراء القادر على مواجهة التحديات العالمية | فيديو
لمنع استغلال العمالة .. إسبانيا تمنح نصف مليون مهاجر وضعًا شرعيًا
حقيقة الـ100 مليون جنيه .. السيد البدوي يرد على أخطر اتهام داخل الوفد | فيديو
تفاصيل مُحاكمة 115 متهمًا في خلية المجموعات المسلحة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-1-2026 .. والقنوات الناقلة
من القاهرة إلى السواحل.. خريطة الأمطار والرمال المثارة خلال الساعات القادمة
موعد صيام الأيام البيض في شعبان 2026.. فضل عظيم وأجر مضاعف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ريال مدريد في اختبار حاسم أمام بنفيكا اليوم بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

يخوض فريق ريال مدريد مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025/2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، خاصة للفريق الملكي الساعي لحسم تأهله.


ملعب دا لوز يحتضن المواجهة المرتقبة

تُقام مباراة ريال مدريد وبنفيكا على أرضية ملعب “دا لوز” بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وسط حضور جماهيري متوقع، حيث يسعى أصحاب الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية في ختام مشوارهم الأوروبي، بينما يدخل ريال مدريد اللقاء بشعار “لا بديل عن الفوز”.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 15 نقطة، ولم يضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ16 حتى الآن. ويحتاج الفريق الملكي لتحقيق الفوز من أجل حسم التأهل مباشرة دون انتظار نتائج الفرق الأخرى، بينما قد يُبقي التعادل آماله قائمة مع ترقب بقية المباريات.

على الجانب الآخر، يتواجد فريق بنفيكا في المركز التاسع والعشرين برصيد 6 نقاط، وخرج رسميًا من حسابات التأهل، لكنه يطمح لتقديم أداء قوي أمام جماهيره وحفظ ماء الوجه أمام أحد عمالقة أوروبا.

أربيلوا يقود ريال مدريد في اختبار أوروبي صعب

يدخل ريال مدريد المباراة تحت قيادة مدربه ألفارو أربيلوا، الذي يسعى لقيادة الفريق لتجاوز هذه المرحلة بنجاح، خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية الكبيرة والتوقعات العالية المرتبطة باسم النادي الملكي.

موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا اليوم

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبنفيكا

تُنقل المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4، مع تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد اللقاء


 

