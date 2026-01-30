إيمري يلتزم الصمت بشأن تدريب ريال مدريد

أثار أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أستون فيلا الإنجليزي، حالة من الجدل بعد فوز فريقه المثير على ريد بول سالزبورج، في ظل تزايد التكهنات حول اقترابه من تولي تدريب ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك عقب تداول تقارير صحفية إسبانية ربطت اسم المدرب الإسباني بالانتقال إلى “سانتياجو برنابيو”.

فوز مثير لأستون فيلا في الدوري الأوروبي

حقق أستون فيلا انتصارًا مهمًا على حساب ريد بول سالزبورج بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي. وقدم الفريق الإنجليزي أداءً قويًا، أكد من خلاله طموحاته الأوروبية هذا الموسم، تحت قيادة إيمري الذي نجح في إعادة الفريق إلى الواجهة القارية.

وضع ريال مدريد الحالي

يعيش ريال مدريد فترة غير مستقرة على مستوى النتائج، بعدما تولى ألفارو أربيلوا تدريب الفريق في وقت سابق من الشهر الجاري. وتعرض النادي الملكي لهزيمتين متتاليتين أمام ألباسيتي وبنفيكا، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية تغيير الجهاز الفني والبحث عن مدرب صاحب خبرات أوروبية كبيرة.

شائعات تربط إيمري بالملكي

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن أوناي إيمري يعد أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب ريال مدريد، إلى جانب الألماني يورجن كلوب. هذه الأنباء أثارت اهتمام الجماهير، خاصة في ظل السجل الأوروبي المميز لإيمري، وقدرته على تحقيق النجاحات القارية.

رد إيمري على التكهنات

وعند سؤاله عن إمكانية تدريب ريال مدريد، اكتفى إيمري بهز رأسه نافيًا، وقال في تصريح نقلته شبكة “Birmingham Mail” المتخصصة في أخبار أستون فيلا:

“لا شيء، لا تعليق لدي على ذلك”، في إشارة واضحة لرفضه الخوض في هذه الشائعات.

مستقبل إيمري مع أستون فيلا

يُذكر أن إيمري جدد عقده مع أستون فيلا لمدة خمس سنوات، بعد قيادته الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في مايو 2024. ويطمح المدرب الإسباني إلى مواصلة مشروعه مع النادي الإنجليزي، والعودة للمنافسة بقوة على الساحة الأوروبية، مع السعي للفوز بلقب الدوري الأوروبي



