كزبرة عن مسلسل "بيبو": الشخصية جذبتنى لأنها مختلفة ومشاركتى مع نجوم كبار شرف ليا

كشف الفنان أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" تفاصيل مشاركته فى مسلسل “بيبو” الذى يعد أول بطولة مطلقة له والذى يشارك فى ماراثون رمضان الحالي 2026.

وقال كزبرة خلال لقائه لبرنامج "اللمة تحلى" على إذاعة "شعبي إف إم" مع الإعلامي عمرو أبو حمدة ، انه سعيد للغاية بمشاركته فى مسلسل بيبو خاصة بانه يتعاون مع مجموعة كبيرة من النجوم والذى يعد شرفاً كبيراً له ، مؤكدا أن وجوده بين هذه الأسماء الكبيرة يمثل مسؤولية كبرى له.

وأكد كزبرة أن التجارب الحياتية التي عاشها قريبة جداً من الشخصيات التي يقدمها فى اعماله ، قائلا: "أنا طالع من بيئة بسيطة وعايش وسط الناس دي وربنا أداني فرصة إن الناس تتفرج عليا، فطبيعي يبقى نفسي أقدم حاجة مفيدة للناس اللي شبهي، واللي أنا واحد منهم".

وفي لحظة إنسانية مؤثرة، روى بحر تفاصيل عودته للتصوير في منطقة العباسية حيث نشأ، وتحديداً أمام مدرسته القديمة حيث كانت توجد سيدة طيبة تبيع التفاح وكان يشتري منها وهو صغير.

وأضاف: "لما رجعت أصور في نفس المكان شافتني وأنا صغير بشنطة المدرسة، وشافتني وأنا بتعب وبشتغل، ولما شافتني دلوقتي في خطوة كويسة كانت فرحانة من قلبها وبتدعيلي ودي كانت لحظة جميلة جداً بالنسبة لي".



وعن سبب اختياره لمسلسل "بيبو"، قال كزبرة أن فكرة العمل جذبته لأنه يقدم دور مختلف ، مؤكداً حرصه الدائم على تجديد أدواره وعدم البقاء في القالب ذاته. كما أشاد بوجود أسماء كبيرة في العمل، معتبراً ذلك مسؤولية إضافية، خاصة عندما تثق فيه قامات درامية كبيرة وتمنحه هذه الفرصة.

ومسلسل بيبو أحد إنتاجات شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وهو بطولة جماعية بمشاركة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط.



