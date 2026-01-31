عدة غيابات.. قائمة ريال مدريد لمواجهة فاليكانو في الدوري الإسباني

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الملكي لمواجهة رايو فاليكانو، في إطار الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الريال عدة غيابات هي ميليتاو، روديجير، أرنولد، وفيرلاند ميندي.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

ـ حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

ـ الدفاع: داني كارفخال، ديفيد ألابا، راؤول أسينسيو، دين هويسين، فران جارسيا، ألفارو كاريراس.

ـ خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

ـ الهجوم: فينيسيوس جونيور، فرانكو ماستانتونو، إبراهيم دياز، جونزالو جارسيا، رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.