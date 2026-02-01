بعد تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز.. تفاصيل جديدة حول أزمة إمام عاشور

أكد الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر أن تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا هو نتيجة يمكن فهمها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق. وأوضح أن الفريق يعاني من ضغط المباريات والإجهاد البدني بسبب كثافة المسابقات، سواء المحلية أو القارية، بالإضافة إلى السفر المتكرر بين المباريات.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أشار عبد الناصر إلى أن بعض اللاعبين تعرضوا لإجهاد عضلي، وأن الجهاز الفني يتعامل بحذر مع الوضع البدني قبل المباريات القادمة، خاصة مع استمرار ضغط الجدول.

وأضاف عبد الناصر أن الصفقات الجديدة تحتاج إلى وقت أكبر للانسجام مع الفريق، موضحًا أنه من غير العدل الحكم على أدائهم من خلال المباريات الأولى، خصوصًا في المباريات القوية التي تقام خارج الأرض.

تفاصيل جديدة حول أزمة إمام عاشور

وبشأن غياب إمام عاشور، أكد عبد الناصر أن غيابه يمثل صعوبة فنية على الفريق، نظرًا لدوره المهم في الربط بين الخطوط وتحول اللعب الهجومي، إلا أنه أشار إلى أن الفريق يملك بدائل قادرة على تقليص الفجوة مؤقتًا.

وفيما يخص أزمة إمام عاشور الأخيرة، أكد عبد الناصر أن اللاعب اعتذر عن تصرفه والتزم بقرار النادي، وأن العقوبة تم تطبيقها وفقًا للوائح المعمول بها.

وأوضح أن اللاعب عاد إلى التدريبات بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن العلاقة بينه وبين الجهاز الفني وزملائه لا تشوبها أي مشاكل، وبذلك تم غلق الصفحة بعد تنفيذ العقوبة.