الوداد المغربي يسقط أمام مانيما يونيون 2-1 في الكونفيدرالية

خسر فريق الوداد المغربي أمام منافسه مانيما يونيون الكونغولي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

واستغل فريق مانيما يونيون الكونغولي لعب المباراة على أرضه ووسط جماهيره ليحقق فوز بنتيجة 2-1 على الوداد المغربي

تقدم فريق مانيما يونيون الكونغولي بالهدف الأول في الدقيقة 33 من عمر المباراة عن طرييق بيني نامبوكا.

وفي الشوط الثاني أضاف فريق مانيما يونيون الهدف الثاني في شباك الوداد المغربي في الدقيقة 61 عن طريق مهدي بنعبيد حارس الوداد الذي وضع الكرة بالخطأ في مرماه.

وحاول فريق الوداد المغربي تحسين الأخطاء وسجل هدف في الدقيقة 66 عن طريق حمزة هنوري من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق الوداد المغربي المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بينما جاء فريق مانيما يونيون في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف فقط.