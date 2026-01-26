واقعة المنشفة تتكرر في مباراة الوداد المغربي ومانيما الكونغولي بالكونفيدرالية

حقق فريق الوداد المغربي فوزًا مهمًا على حساب مانيما الكونغولي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وشهدت مباراة الوداد ومانيما الكونغولي واقعة مقررة من بطولة أمم افريقيا التي أقيمت في المغرب حيث تم سحب منشفة حارس الفريق الكونغولي.



وحاول أحد أفراد أمن ملعب مركب محمد الخامس سحب منشفة حارس مانيما يونيون، قبل أن يتدخل إداري الفريق الكونغولي ويتمسّك بها ويُعيدها إلى جانب الحارس.

وجاء هدف الوداد الوحيد عن طريق لاعبه محمد مفيد في الدقيقة 81 من عمر المباراة، بعدما نجح في استغلال إحدى الفرص داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة عززت موقعه في صدارة المجموعة.

صدارة بالعلامة الكاملة

وبهذا الفوز، رفع الوداد رصيده إلى 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات، ليؤكد تفوقه الواضح وسيطرته على ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مجموعة الوداد تشتعل خلف المتصدر

ويتواجد الوداد ومانيما الكونغولي في المجموعة الثانية إلى جانب عزام التنزاني ونيروبي يونايتد الكيني، حيث يحتل مانيما المركز الثاني برصيد 6 نقاط، يليه عزام في المركز الثالث بـ3 نقاط، بينما يتذيل نيروبي يونايتد الترتيب دون نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الثالثة

الوداد المغربي 9 نقاط

مانيما الكونغولي 6 نقاط

عزام التنزاني 3 نقاط

نيروبي يونايتد الكيني 0 نقاط

