الوداد المغربي يفوز على مانيما الكونغولي 1-0 في بطولة الكونفدرالية

حقق فريق الوداد المغربي فوزًا مهمًا على حساب مانيما الكونغولي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب محمد الخامس بالمغرب، وشهد ندية كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

هدف متأخر يحسم المواجهة

جاء هدف الوداد الوحيد عن طريق لاعبه محمد مفيد في الدقيقة 81 من عمر المباراة، بعدما نجح في استغلال إحدى الفرص داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة عززت موقعه في صدارة المجموعة.

صدارة بالعلامة الكاملة

وبهذا الفوز، رفع الوداد رصيده إلى 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات، ليؤكد تفوقه الواضح وسيطرته على ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مجموعة الوداد تشتعل خلف المتصدر

ويتواجد الوداد ومانيما الكونغولي في المجموعة الثانية إلى جانب عزام التنزاني ونيروبي يونايتد الكيني، حيث يحتل مانيما المركز الثاني برصيد 6 نقاط، يليه عزام في المركز الثالث بـ3 نقاط، بينما يتذيل نيروبي يونايتد الترتيب دون نقاط.

ظهور أول لحكيم زياش

وشهدت المباراة الظهور الأول للدولي المغربي حكيم زياش بقميص الوداد، بعد انضمامه مؤخرًا إلى صفوف الفريق، في خطوة لافتة منحت اللقاء اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا كبيرًا.

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الثالثة