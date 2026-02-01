أشرف نصار: مين قال إن صفقة عمرو الجزار للأهلي حسمت بـ 60 مليون جنيه

أبدى اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، اندهاشه حول التصريحات المنتشرة بشأن إتمام صفقة عمرو الجزار إلى الأهلي مقابل ٦٠ مليون جنيه.

وقال نصار في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف أم: لم أدل أو أصرح بشيء بشأن المقابل المادي لانتقال عمرو الجزار إلى الأهلي.

وأضاف: ما تم نشره حول إتمام صفقة عمرو الجزار إلى الاهلي مقابل ٦٠ مليون عار تماما من الصحة.

وتابع: أيمن الرمادي وافق على انتقال عمرو الجزار إلى الأهلي، وغزل المحلة سيكون له نسبة من انتقال اللاعب إلى الأهلي.

وواصل: ليست هناك أي شروط أو بنود خاصة في صفقة انتقال عمرو الجزار إلى الاهلي فيما يخص احراز الأهداف أو البطولات أو ما إلى غيره.