19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
رحلات مخفضة بالقطار الكهربائي لنقل 3000 شاب إلى المدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة | صور
محافظات

وكيل صحة بني سويف: إنقاذ طفل ابتلع عملة معدنية بمستشفى الفشن المركزي

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

أكد الدكتور هاني جمعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، نجاح الفريق الطبي بمستشفى الفشن المركزي في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، بعد ابتلاعه عملة معدنية استقرت مجراه التنفسي، ما شكّل خطورة كبيرة على حياته.

وأوضح وكيل الوزارة أن المستشفى استقبل الطفل في حالة حرجة، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة بسرعة وكفاءة عالية، حيث جرى تشكيل فريق طبي متخصص نجح في استخراج الجسم الغريب بدقة متناهية دون حدوث أي مضاعفات، مشيرًا إلى أن حالة الطفل مستقرة حاليًا ويخضع للمتابعة الطبية.

وأشاد الدكتور هاني جمعة بأداء الفريق الطبي تحت إشراف الدكتور هاني خيري مدير المستشفى، والفريق الطبي الذي قاد العملية برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور عبد العزيز محمد طبيب التخدير، وفنيي التخدير شيماء أحمد ووفاء جمعة غنى، وفريق التمريض آيات جمال، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس جاهزية المستشفيات الحكومية وكفاءة الأطقم الطبية في التعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة ببني سويف لا تدخر جهدًا في دعم المستشفيات بالأطقم المؤهلة والتجهيزات اللازمة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وسريعة للمواطنين، موجهًا رسالة طمأنة لأهالي المحافظة بقدرة المنظومة الصحية على التعامل مع مختلف الطوارئ.

