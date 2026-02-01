قرارات جديدة من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.. تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل القرارات الجديدة من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام :"قرارات من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم

الخطة الإستراتيجية ورؤية الاتحاد 2038، مع إرسالها لوزارة الشباب والرياضة".

واضاف :"تعيين جمال العاصي رئيسًا للجنة الإعلامية لإعداد خطة تطوير شاملة وتشكيل لجنة شؤون اللاعبين برئاسة عادل موسى ونائبه اللواء عثمان الدسوقي".

وتابع :"التعاقد مع أحدث برامج تحليل الأداء للمنتخبات، أبرزها Tactic Scout واعتماد برنامج إعداد المنتخب الأول بأجندة مارس (مباريات مع قطر والسعودية وإسبانيا) وودية أمام البرازيل في يونيو بأمريكا استعدادًا لكأس العالم".

وأكمل :"الموافقة على معسكر المنتخب المعتمد من فيفا خلال دور المجموعات وبحث خطاب وزارة الشباب والرياضة للتقدم باستضافة أمم أفريقيا 2032 أو 2036".

وتابع "الموافقة على إقامة مباريات دولية لمنتخب 2007 خلال أجندتي فبراير ومارس".

وختم :"اعتماد خطة تطوير التحكيم وVAR ودعم الحكام الشباب".



وقد يؤكد مجلس إدارة الاتحاد أن هذه القرارات تأتي في إطار إستراتيجية شاملة تستهدف تطوير كرة القدم على المستويين الفني والإداري، وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.