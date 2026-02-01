قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على المتهمين بالتعدي على صاحب محل في البحيرة
الكونفدرالية| شباب بلوزداد الجزائري يتصدر مجموعته بالفوز على ستيلينبوش
شريحة الأسرة.. اقتراح برلماني لتطبيق نظام يتيح الرقابة والتحكم في استخدام الأطفال للإنترنت ومواقع التواصل
تنبيه جوي: نشاط للرياح وأمطار خفيفة على هذه المناطق
ريال مدريد يقتنص فوزًا قاتلًا من رايو فاييكانو في الدوري الإسباني
دعاء الإفطار أول الأيام البيض من شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
قرارات جديدة من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.. تفاصيل
تعيين المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية رئيسًا لجهاز شئون البيئة
إصابات في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي لسيارة بطائرة مسيرة
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
رياضة

قرارات جديدة من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.. تفاصيل

الاتحاد المصري
الاتحاد المصري
علا محمد

كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل القرارات الجديدة من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام :"قرارات من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم
الخطة الإستراتيجية ورؤية الاتحاد 2038، مع إرسالها لوزارة الشباب والرياضة".

واضاف :"تعيين جمال العاصي رئيسًا للجنة الإعلامية لإعداد خطة تطوير شاملة وتشكيل لجنة شؤون اللاعبين برئاسة عادل موسى ونائبه اللواء عثمان الدسوقي".

وتابع :"التعاقد مع أحدث برامج تحليل الأداء للمنتخبات، أبرزها Tactic Scout واعتماد برنامج إعداد المنتخب الأول بأجندة مارس (مباريات مع قطر والسعودية وإسبانيا) وودية أمام البرازيل في يونيو بأمريكا استعدادًا لكأس العالم".

وأكمل :"الموافقة على معسكر المنتخب المعتمد من فيفا خلال دور المجموعات وبحث خطاب وزارة الشباب والرياضة للتقدم باستضافة أمم أفريقيا 2032 أو 2036".

وتابع "الموافقة على إقامة مباريات دولية لمنتخب 2007 خلال أجندتي فبراير ومارس".

وختم :"اعتماد خطة تطوير التحكيم وVAR ودعم الحكام الشباب".


وقد يؤكد مجلس إدارة الاتحاد أن هذه القرارات تأتي في إطار إستراتيجية شاملة تستهدف تطوير كرة القدم على المستويين الفني والإداري، وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

