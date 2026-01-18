قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
استثمارات وتكنولوجيا وتجارة حرة.. مصر وكوريا الجنوبية تضعان الأساس لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
وزارة الرياضة تعلن إشهار الاتحاد المصري البارالمبي لرفع الأثقال ككيان مستقل

عبدالله هشام

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا رسميًا بإشهار الاتحاد المصري البارالمبي لرفع الأثقال ككيان رياضي مستقل، يتولى إدارة شئون اللعبة ووضع خطط إعداد وتأهيل الأبطال البارالمبيين وفقًا للمعايير الدولية، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم وتمكين أبطال الرياضات البارالمبية.

ويأتي هذا القرار في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتمكين ذوي الهمم تحت مظلة مبادرة «قادرون باختلاف»، والعمل على تطوير المنظومة الرياضية بما يعزز مكانة مصر في الرياضات البارالمبية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتضمن قرار الإشهار اعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة إبراهيم أمين إبراهيم، وعبير الرفاعي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وعماد الدين حبيب أمينًا للصندوق، وعضوية كل من سمير عبد العزيز، طلعت محمد الصادق، طارق سيد إبراهيم، وعمرو ممدوح الجمل.

ويهدف إشهار الاتحاد ككيان مستقل إلى تحقيق الاستقلالية الإدارية والمالية للعبة، بما يتيح لمجلس الإدارة وضع استراتيجيات طويلة المدى لاكتشاف المواهب وبناء أجيال جديدة من الأبطال القادرين على رفع العلم المصري في المحافل القارية والعالمية والبارالمبية.

وزير الرياضة أشرف صبحي وزارة الشباب اتحاد رفع الأثقال البارالمبي لرفع الأثقال

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم
البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

