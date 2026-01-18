وزارة الرياضة تعلن إشهار الاتحاد المصري البارالمبي لرفع الأثقال ككيان مستقل

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا رسميًا بإشهار الاتحاد المصري البارالمبي لرفع الأثقال ككيان رياضي مستقل، يتولى إدارة شئون اللعبة ووضع خطط إعداد وتأهيل الأبطال البارالمبيين وفقًا للمعايير الدولية، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم وتمكين أبطال الرياضات البارالمبية.

ويأتي هذا القرار في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتمكين ذوي الهمم تحت مظلة مبادرة «قادرون باختلاف»، والعمل على تطوير المنظومة الرياضية بما يعزز مكانة مصر في الرياضات البارالمبية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتضمن قرار الإشهار اعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة إبراهيم أمين إبراهيم، وعبير الرفاعي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وعماد الدين حبيب أمينًا للصندوق، وعضوية كل من سمير عبد العزيز، طلعت محمد الصادق، طارق سيد إبراهيم، وعمرو ممدوح الجمل.

ويهدف إشهار الاتحاد ككيان مستقل إلى تحقيق الاستقلالية الإدارية والمالية للعبة، بما يتيح لمجلس الإدارة وضع استراتيجيات طويلة المدى لاكتشاف المواهب وبناء أجيال جديدة من الأبطال القادرين على رفع العلم المصري في المحافل القارية والعالمية والبارالمبية.