وزير الرياضة يشهد ختام بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية في نسختها الثالثة وبحضور أعضاء الاتحاد الدولي للريشة الطائرة والدكتورة هادية حسني رئيس الاتحاد المصري للعبة والنائبة فاطمة عمر عضو مجلس النواب، وأسطورة مصر في رفع الأثقال البارالمبي ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ، واستضافت البطولة صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية وانطلقت مباراتيها خلال الفترة من 13 وحتى 18 يناير الجاري.

وأعرب وزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته باستضافة مصر لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية والتي تأتي وتعبر عن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية بصفة عامة وعلى وجه الخصوص رياضة أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وبأهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدام الرياضة في رؤية الدولة المصرية نحو بناء الإنسان.

وأوضح صبحي، أن البطولة تقام وللمرة الأولى على ملاعب صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية وهو ما يمثل ما أصبحت تمتلكه الدولة المصرية من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى المستويات تؤهلها لاستضافة كبرى البطولات.

ويشارك في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة، 200 لاعب ولاعبة من 28 دولة وهي، “أمريكا – كندا – الكونغو الديمقراطية – التشيك – إنجلترا – إستونيا – فرنسا – بلجيكا – النمسا – ويلز – اليونان – الهند – العراق – أيرلندا – إيطاليا – الكويت – هولندا – نيجيريا – بيرو – البرتغال – رومانيا – المملكة العربية السعودية – اسكتلندا – جنوب إفريقيا – السويد – تايلاند – تركيا – بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة”.

وتعد البطولة من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.